Zware avondspits door dreigend gaslek: 'Mijd de snelwegen rond Eindhoven'

De problemen rond de dreigende gaslekkage in Eindhoven gaan nog uren duren. Dat zorgt voor lange files rondom Eindhoven. De ANWB raadt automobilisten aan om de snelwegen rondom Eindhoven te mijden. Verwacht wordt dat de drukte aanhoudt tot het fakkelen is afgelopen. Verwacht wordt dat de klus tot zeker negen uur woensdagavond duurt.

"Gelukkig is het woensdag, dus dan is het minder druk op de weg. Maar veel mensen zijn op zoek naar een alternatieve route, in Eindhoven en omgeving staat het helemaal vast", laat de ANWB weten.

Niet alleen op de snelwegen is het druk. Ook op binnenwegen staat het verkeer vast.

De volgende omreisroutes worden aangeraden:

Verkeer vanuit Den Bosch naar Maastricht: omrijden via de A59, A50 en daarna de A73 richting Venlo

Verkeer vanuit Maastricht naar het noorden: omrijden via A73 richting Venlo en A50 richting Utrecht

Uit voorzorg zijn de naastgelegen snelwegen, een gecombineerd stuk A2 en A67, in beide richtingen dicht. Dat geldt ook voor de N2. Wie vanuit het westen van Brabant richting het oosten moet, kan ook via Antwerpen rijden, laat de ANWB weten.