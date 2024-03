Extreem magere husky's in beslag genomen, hok vol poep en enorme stank

De Dierenpolitie heeft dinsdag twee ernstig verwaarloosde husky's in beslag genomen in de achtertuin van een huis in de gemeente Someren. De honden waren extreem mager en het hok waarin ze zaten, zat onder de poep. "Het stonk enorm en de stroomkabels waren aangevreten", vertelt een woordvoerster van de politie.

Het hok en de ren waren te klein voor de honden. Volgens de politie zaten de husky's, 7 en 8 jaar oud, al jaren bij de eigenaren. De Dierenpolitie Oost-Brabant en de wijkagent kwamen in actie na een melding. De honden zijn meegenomen en worden onderzocht door een dierenarts. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De eigenaren hebben afstand gedaan van de dieren. Ze krijgen een proces-verbaal. Volgens de woordvoerster gaat het om een misdrijf. "Verwaarlozing van dieren die voor de zorg totaal afhankelijk zijn van de eigenaren, is een ernstige zaak", zegt ze. Twee weken geleden nam de Dierenpolitie een broodmagere hond in beslag in Deurne. Het dier was zo mager dat de politieagente die erbij kwam, er danig van schrok. "Zelfs als ervaren dierenagent stond ik te kijken van de verwaarlozing van deze hond", liet ze op X weten.

Foto: Dierenpolitie