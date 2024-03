Gefrustreerde boeren kunnen hun drassige akkers nog steeds niet op

Het is dit natte voorjaar halen en brengen voor de boeren. Het land had al bemest moeten worden, maar de verzadigde grond op de akkers laat dat nog niet toe. De machines van de loonbedrijven worden soms wel ingepland, maar rijden zich momenteel vast op het land. En dat levert weer schade op.

Melkveehouders John van der Aa in Sint-Michielsgestel heeft 130 koeien en 130 stuks jongvee en die hebben de gierput al aardig gevuld. De mest in de putten kan echter niet worden uitgereden. "Het grasland had al bemest moeten worden. In het voorjaar werkt normaal gesproken het weer mee. De temperatuur loopt op en de grasgroei komt eraan. Dat is het moment waarop we aan de gang gaan."

Als Van der Aa naar de akker kijkt, zit dat er voorlopig nog niet in. "Vorige week hadden we nog mooi weer. We hoopten dat we zachtjes aan zouden kunnen beginnen met bemesten. Afgelopen weekend ging het weer mis. Er viel zoveel water dat we weer klaar zijn voor de hele week. We kunnen dan wel het land op gaan, maar dan maken we meer kapot dan ons lief is. En dat frustreert."

Als er niet kan worden bemest, betekent dat er later of minder kan worden geoogst. "In bepaalde periodes in het voor- en najaar kunnen we oogsten en bemesten. Als we later starten is dat van invloed, bijvoorbeeld voor het gras. Normaal gesproken kunnen we vijf keer oogsten door te maaien. Eén keer minder betekent minder voer voor de dieren", zegt John. Hij ziet het niet zomaar veranderen. "De plassen liggen nog op het land."