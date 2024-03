Wolvenhek verdeelt bewoners: 'Je laat je geiten toch niet doodbijten?'

Rasters die Staatsbosbeheer wil plaatsen om de geitenkudde die aan de bosrand graast tegen de wolf te beschermen, verdelen Helenaveen tot op het bot. Sommige mensen die aan de bosrand wonen vinden het niet meer dan logisch dat er hekken komen om de dieren tegen de wolf te beschermen. Anderen vinden het onzin en zeggen dat je de natuur zijn gang moet laten gaan.

Of de wolf terugkomt naar de Peel, dat kan boswachter Lieke Verhoeven natuurlijk niet zeggen. Maar om de kudde geiten te beschermen is alvast een noodraster geplaatst.

Vredig grazen de geiten van Staatsbosbeheer in een weiland aan de rand van de bossen bij Mariapeel. Maar dat was wel eens anders. Een paar jaar geleden werd de kudde aangevallen door een wolf en vielen er slachtoffers. Volgens de provincie zijn er momenteel geen wolven in Brabant. Maar toch neemt Staatsbosbeheer maatregelen om de kudde te beschermen tegen de wolven die er (nog) niet zijn.

Uit een rondgang langs een paar mensen die vlakbij de geitenweide wonen, blijkt dat ze enorm verdeeld zijn. Thijs heeft geen moeite met de rasters: "Nou, een raster tegen de wolf, daar ben ik helemaal voor. Want hier loopt een kudde Nederlandse Landgeiten. Een unieke kudde en je wil toch niet meemaken, dat die verscheurd worden door de wolf. Dat hebben we al eens meegemaakt."

Gradje die iets verderop woont, is juist een van de felste tegenstanders van de rasters. Hij is ook niet te spreken over de manier waarop Staatsbosbeheer overlegt: "Ze doen toch wat ze willen en dat overleg is alleen voor de vorm."

Desiree en Sander wonen ook in een huis bij het weiland waar de geiten grazen: "Het koppel vindt dat de wolf welkom is en dat de natuur zijn gang moet kunnen gaan. Ook zij vinden dat Staatsbosbeheer slecht communiceert en dat roept veel weerstand op in het dorp.

Staatsbosbeheer heeft ondertussen aanpassingen gedaan in de plannen. Veel bewoners waren bang dat ze geen reeën meer zien als de rasters worden geplaatst. Maar er komen nu poortjes waardoor de dieren toch het weiland in kunnen. Ook wordt de stroom alleen ingeschakeld op de rasters waar op dat moment de geiten grazen.

Boswachter Lars Coolen gaat nu persoonlijk langs de bewoners om over de maatregelen te praten. Woensdag wierp dat al zijn vruchten af. Een vrouw die eerst fel tegenstander was van de rasters, zegt er wel mee te kunnen leven. Nu maar afwachten of de grote boze wolf ooit nog terugkomt naar de Peel.