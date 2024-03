Hans Teeuwen krijgt luchtdrukpistool terug: 'Zaak afgedaan'

Hans Teeuwen krijgt vrijdag het wapen terug dat de politie dinsdag meenam bij een inval in zijn huis in Amsterdam. Dat heeft de cabaretier uit Budel woensdag aan het ANP laten weten. Een groep agenten viel bij Teeuwen binnen nadat hij een online een filmpje had geplaatst waarin het luchtdrukpistool te zien was.

"Ik ben net gebeld en kan vrijdag langskomen, dan krijg ik het wapen terug", aldus de artiest. Volgens Teeuwen ligt er geen aanklacht tegen hem: "Wat mij betreft is de zaak hiermee afgedaan. Hoewel ik overweeg er een carnavalshit van te maken: 'Ik heb mijn luchtbuks terug'. Dat moet toch een kraker worden." De cabaretier heeft niet meer gehoord wie zich dinsdag bij de politie meldde met een aangifte tegen hem. Teeuwen maakte de persiflage, waarin hij burgemeester Femke Halsema speelde, als kritiek op de gang van zaken rond het Holocaustmuseum. Holocaustmuseum

Het is nog steeds een grote schande dat de opening van een Holocaustmuseum niet waardig kan verlopen in dit land", stelt hij. "Zeker gezien de geschiedenis die Nederland heeft op dit gebied en de grote hoeveel Joodse Nederlanders die in de oorlog zijn gedeporteerd." Teeuwen uitte dinsdag ook kritiek op de inval door zes politieagenten: "Ze hadden mij ook even kunnen bellen. Of even met één agent langs kunnen gaan. Deze reactie was zwaar overtrokken." De politie Amsterdam wilde woensdag de hele dag niet inhoudelijk reageren. OOK HET LEZEN WAARD: Dinsdag werd het luchtdrukpistool meegenomen