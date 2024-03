112-nieuws: Tesla botst op motor • fietser zwaargewond

14.52

Rond half 3 is er een brand uitgebroken in een schuur aan de Bruine Kilweg in Werkendam. De brandweer is er samen met andere hulpdiensten. Zij proberen uitbreiding van de brand naar een andere schuur te voorkomen. De grote brand zou in de wijde omgeving te zien zijn. De veiligheidsdienst adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten.