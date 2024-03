Jumbo moet eraan geloven op social media: 'Het zijn gewoon oplichters'

Het gaat enorm slecht met het imago van supermarktketen Jumbo. Dat blijkt uit een analyse van Omroep Brabant en een rondgang langs deskundigen. Op Facebook krijgt Jumbo vooral negatieve reacties, terwijl bij andere supermarkten positieve reacties de boventoon voeren.

Jumbo krijgt vooral negatieve reacties op de prijzen en vergelijkingen met veel lagere prijzen in Duitse supermarkten. Daarnaast scoort de nieuwe reclamestrategie ‘Dit is géén aanbieding’ bar slecht. Vrijwel alle reacties onder socialmediaberichten met dit onderwerp zijn negatief. Er wordt dan veel verwezen naar 'graaien', 'geld harken' en 'witwassen’.

Tot een aantal jaar geleden had de Jumbo een vriendelijk, Brabants en prijsvechtend imago. “Ze waren echt Nederland stap voor stap aan het veroveren”, zegt Joey Scheufler, socialmedia- en reclamedeskundige. “Mensen waren echt fan van de Jumbo.”

De gele supermarkt uit Veghel is volgens deskundigen het gevoel voor haar doelgroep volledig aan het kwijtraken. “Jumbo had een heleboel fans maar die fans zijn teleurgesteld omdat Jumbo de Jumbo niet meer is”, zegt Scheufler. “Eigenlijk is Jumbo gewoon een gele Albert Heijn geworden zonder duidelijk eigen imago.” Jumbo zelf reageert ook: "We waren onze scherpte wat verloren."

Jumbo kwam de laatste twee jaar vooral negatief in het nieuws. Zo wordt ex-topman Frits van Eerd nog altijd verdacht van witwassen. Ton van Veen, de nieuwe topman, zette een koerswijziging in. Zo veranderde hij de '7 Zekerheden': geen laagste prijsgarantie meer en geen gratis boodschappen als je vierde wachtende bent.

Geen slimme zet, volgens Scheufler. “Door de negatieve nieuwsberichten en het aanpassen van de winkelformule zich niet meer in de Jumbo. Eigenlijk is Jumbo gewoon een gele Albert Heijn geworden zonder duidelijk eigen imago.”