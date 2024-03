Man rijdt 200 per uur met drugs op: 8 maanden celstraf voor ongeluk op A2

Een man van 27 uit Den Bosch heeft in juli 2022 in Utrecht een ernstig ongeluk veroorzaakt toen hij zwaar gedrogeerd achter het stuur van zijn auto zat. Ook reed hij ongeveer 100 kilometer te hard. De rechtbank in Utrecht legde hem acht maanden cel op en besloot ook dat de Bosschenaar voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt is.

Bij het ongeluk raakte een andere automobilist gewond aan zijn gezicht, nek, rug en pols. Het slachtoffer was met zijn gezin op weg om op vakantie te gaan. “In een klap is die vakantie letterlijk afgenomen”, stelde de rechter.

De botsing gebeurde op 24 juli 2022, ’s morgens even na vijven op de snelweg A2 bij Utrecht. Volgens de rechter was de man uit Den Bosch op de wagen voor hem gebotst, terwijl hij onder invloed was van meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid cocaïne. Ook werd bij hem ruim vijftien maal de maximale hoeveelheid GHB geconstateerd.

Roekeloos rijgedrag

Verder reed de scheurpiloot over een grote afstand 200 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid er 100 kilometer was. Kortom: roekeloos rijgedrag in de ogen van de rechter.

De rechter kon zich totaal niet vinden in het verweer van de advocate. Die stelde dat zijn cliënt het ongeluk niet kan worden verweten, omdat hij bij een eerder ongeval een hersenschudding had opgelopen. Maar waarom is hij dan toch achter het stuur gestapt?, vroeg de rechter zich af.

De advocate wees er ook op dat de Bosschenaar zijn baan na het ongeluk is kwijtgeraakt en een rekening van de verzekering van 64.000 euro heeft gekregen.

Excuusbrief

De officier van justitie had twee jaar cel en bijna vijf jaar rijontzegging geëist. Zover wilde de rechter niet gaan, omdat het slachtoffer door de aanrijding geen zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. De verwondingen waren minder ernstig dan justitie had bepleit.

De rechtbank nam in de uitspraak ook mee dat de Bosschenaar op de zitting, twee weken geleden, spijt heeft betuigd. Ook heeft hij toen een excuusbrief aan het slachtoffer voorgelezen.