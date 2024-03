Lichtjesparade tovert met duizenden lampjes: bekijk hier hoe dat eruit ziet

Een stoet van verlichte carnavalswagens en andere creaties toverden de donkere straten van de Helmondse wijk Mierlo-Hout zaterdagavond om tot een sprookjesachtig geheel. Tienduizenden lampjes gaven de wijk licht, kleur en sfeer tijdens de Helmondse Lichtjesparade.

Kosten nog moeite waren gespaard om de carnavalswagens en -kostuums nog een keer af te stoffen. Met tienduizenden lampjes en lichtslangen werden de creaties nog een keer extra versierd voor de twaalfde editie van het lampenfestijn.

Duizenden toeschouwers

Voor de bijna dertig deelnemers en toeschouwers zat het weer mee. Na maanden van nattigheid, bleef het tijdens het evenement droog. Met temperaturen tegen de 10 graden, was het een redelijk aangename avond.

En dat bleek ook wel uit het aantal toeschouwers. De stoet trok ook dit jaar weer duizenden bezoekers. Of het record van vorig jaar is verbroken, blijft nog even onduidelijk. Toen kwamen er naar schatting 13.000 tot 14.000 mensen kijken naar de parade.

Halfvasten

De Helmondse Lichtjesparade is elk jaar op de zaterdag na halfvasten. Behalve volgend jaar, dan wordt de verlichte optocht een week daarvoor gehouden, op zaterdag 22 maart. Ook in Deurne is jaarlijks een verlichte optocht, op de avond voor halfvasten.

Hier zie je wat mooie plaatjes van de lichtjesoptocht zaterdagavond: