Geluksvogels mogen al voorproeven van het prijswinnende ijs van Gijs

Gijs Kennis uit Duizel probeert het al jaren, maar afgelopen maandag is het hem echt gelukt: het binnenslepen van de Gouden IJscreatie. De prijs is een van de belangrijkste in de ambachtelijke ijsbranche. Vanaf volgende week komt de creatie van Gijs op de kaart in zijn ijssalons in Eersel en Bladel. Donderdag kon een groep geluksvogels alvast voorproeven.

Skip (10) en Kes (11) zijn donderdag onder de gelukkigen die het ijs al mogen proeven. Als de goedgevulde lepel met ijs en fruit eenmaal hun monden heeft bereikt en ze een paar keer gekauwd hebben, volgt hun oordeel. "Goddelijk", vindt Skip. "Magie", zegt Kes.

"Deze prijs is iets wat we als familiebedrijf al lang wilden."

Deze reacties zijn precies waar ijscoman Gijs op hoopte. Maandag kreeg hij ook al complimenten voor zijn creatie op de jaarlijkse vakwedstrijd van ijsmakers. Hij won met zijn gerecht 'Impeerium' de prijs voor Gouden IJscreatie. Zijn topcreatie is opgebouwd uit onder meer: perendemi-ijs,

pecannootcrunch,

karamelsaus,

witte chocoladeparfait. "Ik ben heel erg blij", glundert Gijs donderdag in zijn ijssalon. In zijn handen heeft hij de grote winnaarsbokaal. "We hebben hier zeker zeven maanden naartoe gewerkt. Deze prijs is iets wat we als familiebedrijf al lang wilden."

"IJssalon van het Jaar worden zou ultieme bekroning zijn."