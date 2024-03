Mazelenuitbraak in de regio Eindhoven is ongewoon: 'Maar niet overdrijven'

De uitbraak van de mazelen in de regio Eindhoven is ongewoon, maar niet direct een reden tot zorg. Dat zegt arts infectieziekenbestrijding van de GGD Zuidoost-Brabant Ronald ter Schegget. Donderdag werd bekend dat in de regio veertien ongevaccineerde kinderen, met een gemiddelde leeftijd van vijf jaar, zijn besmet met mazelen. Ook een volwassene is besmet.

De GGD heeft nog niet in beeld hoe het kan dat juist in de regio Eindhoven een mazelenuitbraak is. "Dat is koffiedik kijken", zegt Ter Schegget. "Traditioneel zijn in de Biblebelt minder kinderen gevaccineerd, dus bij een uitbraak komen vaak daar de meeste meldingen vandaan." Mazelen komt nauwelijks voor in ons land. "In andere jaren zien we soms geen of maar een geval per jaar. Ook vijftien blijft naar verhouding een klein aantal. We moeten het niet overdrijven. Mazelen is niet overal in Eindhoven", stelt de arts gerust.

"We kijken kritisch naar wat de reden voor de uitbraak is."

In Zuidoost-Brabant is het aantal mensen dat is gevaccineerd met negentig procent van de bevolking nog altijd hoog - zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Al is bekend dat landelijk het aantal mensen dat zich laat vaccineren, terugloopt. "We kijken kritisch naar wat de reden voor de uitbraak is in onze regio. Er zijn mensen die zich uit geloofsovertuiging niet laten vaccineren, maar de trend is ook dat mensen minder volgzaam zijn dan vroeger. Daar hebben we mee te dealen. Ik denk dat de uitbraak een combinatie is van meerdere aspecten", zegt Ter Schegget. De vijftien mensen bij wie mazelen is vastgesteld, hebben een ding gemeen. "Ze zijn allemaal niet gevaccineerd", zegt de arts. "Als je de vaccinatie niet hebt gehad, loop je het risico."

"Het kan zijn dat we over twee weken al een daling zien."

In het geval van de uitbraak in de regio Eindhoven is de GGD een bron- en contactonderzoek gestart. Ouders van de school waar de kinderen naartoe gaan, zijn geïnformeerd. Volgens Ter Schegget kan het nooit kwaad om alert te zijn. "Maar loop je kans om mazelen op te lopen als je niet op die school zit? Zoals de situatie nu is, is de kans heel klein." Of deze uitbraak het begin is van een grotere epidemie durft Ter Schegget niet te zeggen. "Over een paar weken kunnen we zien hoe het gaat met de meldingen. Het kan zijn dat we over twee weken al een daling zien." Maar dat er binnenkort een mazelenepidemie komt, staat volgens deskundigen vast. De laatste grote uitbraak was in 2013 en begin 2014. Toen werden enkele duizenden mensen ziek. Ruim 180 mazelenpatiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

"Meld het telefonisch bij je huisarts als je aan mazelen denkt."

Een epidemie houdt vooral huis in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is, zegt Ter Schegget. "Het is heel simpel: in een regio waar kinderen minder gevaccineerd worden, is de kans op een epidemie groter. Als je best een flinke groep hebt die niet gevaccineerd is, heeft het virus veel kans om zich te verspreiden." Is je kind ziek en denk je dat het om de mazelen gaat? Dan heeft Ter Schegget een belangrijk advies. "Meld het telefonisch bij je huisarts als je aan mazelen denkt. Dan hoef je niet in de wachtkamer te zitten. Als een besmettelijke patiënt in de wachtkamer heeft gezeten, is dat aanleiding om alle mensen die in de twee uur erna in de wachtkamer zijn geweest te betrekken in het contactonderzoek. Als je niet gevaccineerd bent, is een kort contact genoeg om besmet te raken."

Laatste epidemie in 2013 In 2013 en begin 2014 was er in ons land de laatste grote mazelenuitbraak. In Brabant werden vooral in het Land van Heusden en Altena, waar relatief veel gelovigen wonen, veel besmettingen gemeld. In een halfjaar tijd kwamen er bij de GGD West-Brabant 109 meldingen van mazelen binnen. Over het hele land werden bij die epidemie enkele duizenden mensen ziek. Ruim 180 mazelenpatiënten moesten volgens het RIVM worden opgenomen in het ziekenhuis. Een zeventienjarig meisje overleed aan de gevolgen van de ziekte. De afgelopen jaren waren er weinig gevallen. Bij de laatste uitbraak waren er in de Zuidoost-Brabant maar 4 gevallen op het totaal aantal meldingen van 2688.