A27 dit weekend lange tijd dicht vanwege onderhoud

De A27 (Zuid-Holland richting Breda) wordt vanaf vrijdagavond negen uur urenlang afgesloten tussen knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer en knooppunt Gorinchem. Daar vindt grootschalig onderhoud plaats. Delen van de snelweg worden opnieuw geasfalteerd, er worden nieuwe detectielussen aangebracht en de belijning op de weg wordt verbeterd. Daarnaast vindt er klein onderhoud plaats.

Het verkeer richting Breda wordt dit weekend vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, de A2 en de A59 of via de A15, de N3 en de A16. Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 of de N283 en de N267 naar de A59. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. De extra reistijd kan oplopen tot dertig minuten.

Keizersveerbrug

Voor de veiligheid sluit Rijkswaterstaat ook verschillende periodes de linkerrijstrook van de A27 richting Utrecht af. Ook dit kan extra hinder opleveren voor weggebruikers., waarschuwt Rijkswaterstaat "Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruisen boven de weg."

In de nacht van zaterdag op zondag wordt rond een uur de Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer weer in beide richtingen opengesteld. Dan gaat de A27 vanaf de aansluiting 22 bij Nieuwendijk ook weer open voor het verkeer. Het andere deel van de weg blijft dicht tot vijf uur zondagnacht.

Wegverbetering

De onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van de verbetering van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten. Tussen 2024 en 2031 worden hier extra rijstroken en spitsstroken aangelegd, drie nieuwe bruggen gebouwd en wordt een brug gerenoveerd en uitgebreid.

Ook volgend weekend vinden onderhoudswerkzaamheden aan de A27 plaats, dan in de richting Breda-Utrecht.