Kees Rijvers krijgt tegel op de Walk of Fame van PSV

PSV-legende Kees Rijvers krijgt een tegel op de Walk of Fame van PSV. Dat heeft de club vrijdagochtend bekendgemaakt. De tegel op de Walk of Fame in het Philips Stadion wordt zondag onthuld in bijzijn van de dochter van Rijvers.

De in Breda geboren Rijvers was trainer van onder meer PSV en het Nederlands elftal. Hij overleed op 4 maart en werd 97 jaar oud. De Walk of Fame ligt sinds 2022 aan de oostzijde van het Philips Stadion met onder meer de voetafdrukken van bekende PSV’ers van vroeger. Supporters mochten toen stemmen over wie er ook op zo’n tegel moesten komen. Daarna zijn ook andere oud-iconen van de club toegevoegd. Onder meer Luc Nilis, Phillip Cocu, Hans van Breukelen en Berry van Aerle zijn op de Walk of Fame te vinden.

Dit is Kees Rijvers Kees Rijvers, zoon van een Bredase schoenmaker en opgeleid als elektricien, speelde vanaf zijn twintigste 33 interlands voor het Nederlands elftal. De middenvelder hoorde in die tijd bij het 'gouden trio' in de nationale ploeg, samen met Abe Lenstra en Faas Wilkes. Zijn spelersloopbaan in de Eredivisie sloot hij af bij NAC met een gewonnen wedstrijd tegen Ajax. Rijvers ging daarna aan de slag als trainer, eerst van FC Twente en vanaf 1972 bij PSV. De Eindhovense club won onder zijn leiding drie keer de landstitel. Ook behaalde PSV in 1978 onder zijn leiding de UEFA Cup. Als bondscoach bracht hij na 1981 succesvolle spelers als de broertjes Koeman en Vanenburg naar het Nederlands elftal. Dankzij hem kreeg de gouden generatie Van Basten/Gullit alle kansen om te schitteren.