Rob zat 14 jaar onterecht vast voor de moord op zijn vriendin

Een vrouw wordt in april 2000 dood gevonden in een hal vol bloed van haar flat in Rosmalen. Haar hals is doorgesneden en naast haar ligt een broodmes. De rechtbank en het gerechtshof zeggen dat haar vriend Rob B. de dader is. Hij belandt veertien jaar in een tbs-kliniek waar hij wordt behandeld als moordenaar. In 2022 wordt hij alsnog vrijgesproken. Hoe het onderzoek naar ‘de Rosmalense flatmoord’ zo vreselijk mis kon gaan, zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

Wachten op privacy instellingen...