Jeugd leest de Okki net als opa en oma, maar het is wel een ander blad

Het jeugdblad Okki viert dit jaar het 70-jarig bestaan. De 6-jarige die het nu leest heeft kans dat zijn opa of oma ook al opgroeide met de Okki. Hoofdredacteur Renske Lamers van uitgeverij Blink in Den Bosch durft zelfs te voorspellen dat de het blad de honderd jaar zal halen. Zondag is ze te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Okki is een afkorting van ‘Onze Kleine Katholieke Illustratie’. Het blad begon meer dan een eeuw geleden als educatieve kinderbijlage van de Katholieke Illustratie, een weekblad voor katholiek Nederland.

In de jaren 50 werd Okki een onafhankelijk tijdschrift voor alle kinderen tussen van 6 tot 8 jaar. In de jaren 50 en 60 stond het blad vol met stichtelijke verhalen en afbeeldingen van Maria en Jezus.

In die tijd moest het blad elke keer goedgekeurd worden door een toezichthouder van het bisdom. Die tijd is voorbij, maar de Okki is volgens hoofdredacteur Renske Lamers nog steeds springlevend.

Sinds 2009 wordt het tijdschrift uitgegeven door de educatieve uitgeverij Blink in Den Bosch. Het verschijnt nu 13 keer per jaar in een oplage van 20.000 stuks. De Taptoe voor de wat oudere jeugd werd in 2016 opgeheven. Daarvoor in de plaats verschijnt nu het blad 'Wild van Freek' over de natuur.

