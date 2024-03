PSV wil tegen FC Twente kater wegspoelen: 'We horen gewoon te winnen'

Vier dagen na de uitschakeling in de Champions League moet de focus van PSV weer op de competitie. Daar koerst de Eindhovense club af op de titel. Zondagavond is FC Twente de tegenstander. En dus is het zaak voor PSV om de wonden te likken en weer door te gaan. “Je hebt de verantwoordelijkheid om snel weer te focussen op FC Twente.”

Toch schrok hij van wat hij zag van zijn ploeg en noemt hij het spel van het eerste halfuur ‘onherkenbaar’. Maar tijd om lang te treuren is er niet. Sterker nog: er lonkt een kampioenschap voor PSV. Maar eerst is er zondag de topper tegen nummer drie FC Twente.

De trainer is dan ook niet bang dat de teleurstelling een effect heeft op de wedstrijd. “Toen we met 4-0 verloren van Arsenal speelden we ook een goede wedstrijd bij Almere City. We willen kampioen worden en dan telt zondag alleen de winst.”

“Met alle respect voor FC Twente. Ze staan terecht derde maar wel op zestien punten achterstand. Daar horen wij thuis van te winnen”, vervolgt Bosz zijn verhaal.

Het lijkt erop dat PSV in ieder geval ongeschonden uit de strijd is gekomen en dat Bosz zondag een beroep kan doen op dezelfde spelers als in Dortmund. Alleen Ismael Saibari en Noa Lang zullen er niet bij zijn.

