Mysterieuze kalkoen is na week rondzwerven weer terug bij zijn eigenaar

Het mysterie van de loslopende kalkoen in Overloon is opgelost. Het dier zat vorige week vast in een boom en dook sindsdien op verschillende plekken op in het dorp. Ondertussen ging de eigenaar op iedere tip af, maar hij kon het dier niet vangen. Tot donderdag.

De kalkoen dook vorige week vrijdag plotseling op. Het dier zat vast in een boom aan de Derpshei en moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna vloog het dier zelf weg richting het centrum van Overloon. In de week die volgde werd het dier op verschillende plekken in het dorp gespot. Op een dak, in een tuin, of bij de garage. Alle tips stuurden inwoners door naar Overloon Nieuws. De eigenaar van die site gaf alle tips door aan de eigenaar van het dier. Want ondertussen was eigenaar Martijn Achten hard op zoek naar zijn verdwenen kalkoen. Het dier was donderdag ontsnapt uit zijn tuin, waar de kalkoen samen met vier anderen stond. "Hij vloog door het net dat boven de ren zat", vertelt de eigenaar. "Toen verdween hij uit zicht."

Toen hij de volgende ochtend op zoek ging naar zijn dier, kwam hij de brandweer tegen. "Toen had ik al een vermoeden", zegt hij grinnikend. De brandweer was net bezig geweest om de kalkoen uit de boom te bevrijden. "Maar ja, die vloog daarna weer weg." Het gaat volgens hem om een pauwkalkoen, de zogeheten Honduras. "Het is nogal een grote vogel, dus de kans dat ik hem terug zou vinden was wel vrij groot." De zoektocht ging door. Als Achten weer een tip had gekregen, ging hij er snel op af. Hij plaatste een vangkooi in een tuin waar het dier was gezien, maar zonder resultaat. "Steeds als ik op de plek was waar iemand hem had gezien, was de kalkoen weer weg", vertelt hij. "Maar dan wist ik nog wel dat hij in leven was, dat is het belangrijkste."

"Hij heeft er niet onder geleden."