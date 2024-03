Het succes van WC Experience: 'Liedjes slaan nergens op, het rijmt wel'

Ze zetten al jarenlang menig feesttent en boerenschuur op zijn kop. Gekke teksten, bekende deuntjes en alles op z'n 'fèrs', het dialect van Raamsdonksveer. "Ik ben geen topzanger, maar als ik in het dialect zing dan ben ik de beste zanger. Dan voelt het vertrouwd", vertelt zanger Patrick Marcelissen van WC Experience in de podcast 'Hee gaode mee'.

In de jaren tachtig raakte een stel jonge gasten uit Raamsdonksveer geïnspireerd door dorpsgenoot Bertus Staigerpaip. De band met voorman Ruud Broeders scoorde grote hits en stond op grote podia door het hele land. Patrick: "Dat wilden wij ook wel, wat hij meemaakte. Nou, dat is aardig gelukt!"

Een naam voor de band verzinnen was nog wel een ding. Want hoe moesten ze nou heten? Patrick: "Dat hebben we in zeven seconden verzonnen. Experience komt van de Jimi Hendrix Experience. En WC, Tja."

De band was vertrokken en leverde in de loop der jaren klassiekers af als 'Bakkes oep ne kaai', 'Pannenkoek in mijn onderbroek' en 'Maag ik hier rooke?'. "Sommige liedjes slaan helemaal nergens op. Maar het rijmt wel!", lacht Patrick.

Het is typisch voor de WC Experience. De teksten kom je nergens anders tegen en het is direct herkenbaar als een liedje van de WC. Het zorgt dan ook voor een flinke schare fans. De band treedt gemiddeld elke week wel ergens op.

