Vrees voor meer verdrinkingsdoden als steeds meer strandwachten verdwijnen

Zwemmers die een duik willen maken in een van de vier natuurplassen van Den Bosch doen dat vanaf komende zomer zonder toezicht van een strandwacht. Als het aan de gemeente ligt, komen er borden en drijflijnen die de mensen erop wijzen dat ze zwemmen op eigen risico. De fractie van de Bossche Groenen is bang dat er door deze stap meer verdrinkingsdoden komen en wil dat de strandwachten blijven.

Volgens Hendrickx is dat een verkeerde beweging. De gemeente legt zich er volgens haar te gemakkelijk bij neer dat er geen strandwachten te vinden zijn. "Wij vinden dat er een wervingscampagne moet komen. Elk jaar verdrinken er zo'n honderd mensen. Wij maken ons hier grote zorgen over."

Het is een plan dat er bij Judith Hendrickx van de lokale politieke partij niet ingaat. De gemeente Den Bosch kan geen strandwachten vinden om toezicht te houden op de zwemmers bij het Engelermeer en de Oosterplas. Deze toezichthouders ontbreken daarom vanaf het komende zwemseizoen. Wel komen er borden, drijflijnen om de waterdiepte aan te geven en hulpmiddelen om mensen te wijzen op risico's. 'Zwemmen zonder toezicht en op eigen risico', is de gedachte.

Het college van Den Bosch schrijft aan de gemeenteraad dat er wel een poging is gedaan om nieuwe strandwachten te werven. "Het is met extra acties niet gelukt om nieuwe krachten te werven. Jongeren kiezen voor een vaste baan in plaats van seizoenswerk als strandwacht en oudere krachten gaan met pensioen."

Dat jongeren niet meer te porren zijn voor een bijbaan als strandwacht, betwijfelt Hendrickx. "Ga eens op de sportopleidingen kijken. Het kan volgens ons een hartstikke leuke baan zijn om erbij te doen."

Het is volgens het college niet meer te doen om strandwachten die nog wel inzetbaar zijn, veilig toezicht te laten houden bij de Oosterplas en het Engelermeer. Bij de Zuiderplas en de Groote Wielenplas waren al geen strandwachten meer. Op de Oosterplas verdwijnt het toezicht niet helemaal. Daar is in de weekenden bij zwemweer (boven de twintig graden Celsius) de reddingsbrigade aanwezig.