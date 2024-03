Door autopech kan Carlo dozen vol hulpgoederen niet naar Oekraïne brengen

Hij zit met de handen in het haar, Carlo van Hout uit Boekel. Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zamelt hij spullen in en brengt die zelf daarheen. Maar net voor vertrek is één van zijn busjes kapot gegaan. Daardoor dreigt een deel van de hulpgoederen noodgedwongen hier te blijven.

Hulpeloos kijkt Carlo van Hout naar de stapels dozen die in zijn loods staan. "Dit moest eigen ook mee naar Oekraïne. Er zit medisch materiaal in, sondevoeding, thee en shampoo. Allemaal spullen waar ze echt op zitten te wachten. En dat kan nou niet mee."

"De spullen die ze zo hard nodig hebben dreigen hier te blijven staan."

Zondag vertrekt Carlo voor de zeventiende keer naar Oekraïne met twee busjes en een aanhanger vol met hulpgoederen. "Ik breng al spullen daar naartoe sinds het begin van de oorlog. Nu voor de zeventiende keer. We bezoeken vooral weeshuizen, die hebben het heel hard nodig. We brengen alles zelf. Maar nou dreigen de spullen die ze zo hard nodig hebben hier te blijven staan. Dus ik zit echt met mijn handen in het haar." Naast medisch materiaal staan er ook dozen vol wraps en koekjes klaar. "Het zou zo jammer zijn als we die niet mee kunnen nemen. Als we lang moeten wachten zijn die straks over de houdbaarheidsdatum."

"Ik hoop dat iemand een busje of vrachtwagen aanbiedt zodat die spullen mee kunnen."

Toen Carlo vrijdag spullen voor Oekraïne aan het ophalen was, hield de bus er ineens mee op. De versnellingsbak blijkt stuk. "Dan is het einde oefening. Het is zestien keer goed gegaan. Zondag zou de zeventiende rit zijn, maar dat wordt zonder mijn bus." Toch geeft Carlo de moed nog niet op. "Ik hoop echt op hulp. Dat iemand een bus, vrachtwagen of bakwagen aanbiedt. Het maakt niet uit, als die spullen maar mee kunnen."

"Mensen zijn zo blij als we spullen komen brengen, als ik dit zou moeten laten staan doet dat heel erg zeer."