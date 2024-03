Frans de Waal overleden: onderzocht de vergelijking tussen mens en aap

Bioloog Frans de Waal is op 75-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Atlanta in de Verenigde Staten. Hij is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. De geboren Bosschenaar was een van de meest vooraanstaande wetenschappers die apen bestuderen.

De wetenschapper begon zijn carrière in dierenpark Burger's Zoo in Arnhem. Hij observeerde daar de chimpansees. De Waal ontdekte dat typisch menselijk gedrag ook aanwezig is bij apen en schreef er een boek over: Chimpansee Politiek.

Het boek was revolutionair in die tijd voor de kijk op het gedrag van apen en maakte De Waal wereldberoemd. In 2007 nam het Amerikaanse Time Magazine hem op in de top honderd invloedrijkste mensen ter wereld.

De Waal hield de mens, met zijn studie naar het gedrag van apen, een spiegel voor. "We denken wel dat we iets anders zijn, maar wij zijn in feite mensapen. We kunnen niet fundamenteel anders zijn dan een dier."

Jeugd in Waalwijk

De Waal is geboren in 1948 in Den Bosch, maar bracht zijn jeugd door in Waalwijk. Hij ging daar naar de Petrusschool en later naar het Dr. Mollercollege. Daar bracht hij zijn middelbareschooltijd door.

Na deze tijd in Brabant verliet hij Brabant en ging hij biologie studeren. Eerst aan de universiteit van Nijmegen, daarna Groningen en later promoveerde hij in Utrecht.

Kijk hier naar hoe Frans de Waal dacht over mens en dier: