Buurt sloeg al eerder alarm over gezinssituatie doodgestoken vrouw

Een 35-jarige vrouw is zaterdag aan het eind van de middag in Mierlo neergestoken en vervolgens op straat overleden. Haar 49-jarige partner is opgepakt. Een buurtbewoner zag de man na de steekpartij zitten in een steegje achter het huis met een koffer. Maanden geleden had de vrouw al contact met de politie omdat ze geschreeuw hoorde uit het huis.

Volgens buurtbewoners gaat het om een Syrisch gezin. Een van die buurtbewoners, een vrouw, zegt dat het vaker hommeles was in het gezin. Ze heeft daarom een aantal maanden geleden al contact gehad met de politie omdat ze geschreeuw van de nu overleden vrouw uit het huis hoorde komen. Vrouw zag verdachte

De vrouw heeft de verdachte, de partner van de doodgestoken vrouw, na de steekpartij ook nog gezien, zo legt ze zondag uit. De vrouw zegt dat de man tijdens het uitlaten van de hond in een gangetje zat achter het huis waarin het stel woont. De steekpartij had toen net plaatsgevonden. "Hij had een rolkoffer bij zich. Alsof hij wilde vertrekken en ergens heen wilde gaan", vertelt de vrouw aan een verslaggever van Omroep Brabant



De vrouw attendeerde vervolgens de politie op de man, die niet veel later door toegesnelde agenten werd opgepakt. Sporenonderzoek

Rond tien voor zes werd de politie gebeld over de steekpartij aan de Heer van Rodestraat. De 35-jarige vrouw was al overleden toen agenten bij het huis kwamen. Ze lag voor het huis op straat. De technische recherche is ook zondag nog bezig met het sporenonderzoek.

Wachten op privacy instellingen...