Carlo krijgt een bus en kan toch met spullen naar Oekraïne 'Hartverwarmend'

Carlo van Hout uit Boekel kan zijn geluk niet op. Zaterdag vertelde hij bij Omroep Brabant dat hij niet alle ingezamelde hulpgoederen naar Oekraïne kon brengen omdat een van zijn busjes kapot was gegaan. Vlak daarna kreeg hij niet één, maar zelfs twee busjes aangeboden.

Zaterdag deed Carlo een noodoproep bij Omroep Brabant. Want een van de busjes waarmee hij hulpgoederen naar Oekraïne zou brengen, ging plotseling kapot. Daardoor dreigden dozen met medische spullen, sondevoeding, eten en shampoo in de loods in Boekel achter te blijven.

Met een grote glimlach op zijn gezicht pakt Carlo zondagochtend de busjes in. "Ik ben helemaal gelukkig. We hebben niet één, maar twee bussen erbij gekregen. Dus we kunnen alle belangrijke spullen meenemen. Mooier kan het eigenlijk niet."

Carlo werd vlak na zijn oproep al gebeld. "Ik kreeg twee telefoontjes vlak na elkaar. Het ene was van een groentekweker uit Boekel die wel een bus voor ons had. En het andere was van een collega van mijn zoon die het filmpje had gezien en ook zijn busje aan ons wilde uitlenen. Zo hebben we het geluk gehad dat we aan twee bussen hebben kunnen komen."

De opluchting bij Carlo is enorm. "Er valt een grote zorg van me af. Ik ben heel blij en ik weet zeker dat de mensen in Oekraïne nog veel blijer zullen zijn dan ik."