Granaat gevonden bij de Efteling, deze keer moest de Droomvlucht even dicht

De Efteling heeft voor de tweede keer in korte tijd een deel van het pretpark afgesloten na de vondst van een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De granaat werd gevonden bij graafwerkzaamheden in een gedeelte bij de Droomvlucht en Raveleijn waar alleen medewerkers kunnen komen.

De Droomvlucht is aan het begin van de middag voor de zekerheid even afgesloten geweest, maar inmiddels is volgens een woordvoerder alles weer open. Begin deze maand moest het Sprookjesbos ook korte tijd op slot omdat er een granaat was gevonden. "Het is opvallend dat er in zo'n korte tijd twee explosieven naar boven komen. Maar dat er granaten uit de oorlog in het gebied liggen, is niet zo gek omdat er hier veel is gevochten."

Iemand van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) constateerde volgens de woordvoerder al snel dat de granaat in de buurt van de Droomvlucht ongevaarlijk was. Na een uur was alles weer als normaal, aldus de Efteling.

