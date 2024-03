Granaat gevonden in het Sprookjesbos van de Efteling

In het Sprookjesbos in de Efteling is woensdagochtend tijdens werkzaamheden een oude granaat gevonden. Het explosief kwam naar boven bij werkzaamheden bij het sprookje Doornroosje. Het gebied rond het sprookje werd tijdelijk afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat veilig weggehaald.

Om de granaat buiten het park te krijgen, moest de EOD nog wel langs het Carrouselpaleis en Carnaval Festival. Daarom was de dubbele laan tussen deze twee attracties tijdelijk afgezet voor gasten. Geen gevaar

Er is niemand in gevaar geweest, meldt de Efteling. Op de website van het attractiepark werd rond elf uur gemeld dat alle tijdelijk gesloten locaties weer aan het opstarten waren. De granaat zal buiten de Efteling tot ontploffing worden gebracht door de EOD.