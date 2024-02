Efteling Grand Hotel gaat eindelijk de hoogte in

Het heeft even geduurd, maar eindelijk gaat het Efteling Grand Hotel de hoogte in. Nadat de bouw eind vorig jaar vertraging opliep, konden vrijdagmorgen de eerste stukken muur met een kraan worden geplaatst. Daardoor zijn de eerste details van het nieuwe hotel te zien.

De bouw is eind 2022 begonnen. Eerder vertraagde de bouw van het Grand Hotel met een paar maanden, omdat Byldis in financiële problemen kwam. Dat bedrijf werd overgenomen en daardoor konden de voorbereidende werkzaamheden worden voortgezet.

De komende maanden wordt het nieuwe hotel etage per etage opgebouwd. Ruim 350 voorgefabriceerde onderdelen zijn door Byldis, een bouwbedrijf uit Veldhoven, voorbereid. Deze onderdelen wegen 3000 tot 30.000 kilo en worden als een soort puzzel in elkaar gezet op de bouwplaats. De verwachting is dat het hotel ergens in 2025 de deuren zal openen.

Een flink hotel

Het Efteling Grand Hotel krijgt 140 hotelkamers en suites met in totaal 644 bedden. Het hotel wordt zeven etages hoog en krijgt naast een zwembad met sauna en bubbelbad ook twee restaurants. Zowel hotel- als parkbezoekers kunnen de winkels en restaurants gaan bezoeken.

Het thema van het Efteling Grand Hotel is geïnspireerd door het sprookje 'Zwaan kleef aan'. Dat sprookje vind je in een kleine zuil aan het Anton Pieckplein in het park. De klok en de versierselen van de zuil komen terug in de gevel van het Grand Hotel.