Goudhaantje Pepi is de held bij PSV: ‘Op dit soort momenten wacht je’

Met haast de laatste trap van de wedstrijd bezorgde Ricardo Pepi PSV de drie punten tegen FC Twente. De spits moet het dit seizoen vooral doen met korte invalbeurten maar weet daarin toch vaak te scoren. Na de wedstrijd nam de spits de tijd om terug te blikken op zijn heldenrol. Verder waren ze bij PSV vooral opgelucht want de wedstrijd had ook anders kunnen lopen.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Ricardo Pepi zijn ploeg in de blessuretijd naar de winst schoot. In november kopte hij PSV hoogstpersoonlijk naar de volgende ronde in de Champions League. Zondagavond was zijn treffer goed voor drie punten tegen FC Twente.

Volgens zijn trainer begint Pepi zijn rol als reserve wel steeds moeilijker te vinden. “Hij heeft vaak in een gesprek aangegeven dat hij begrijpt dat hij onze tweede spits is. Maar je merkt toch aan hem dat hij het steeds moeilijker gaat vinden. Maar hij heeft grote stappen gemaakt en is een echte Amerikaan. Hij wil altijd het team helpen.”

De aanvaller moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten. Luuk de Jong is zijn grootste concurrent en de spits heeft misschien wel zijn beste seizoen ooit. Toch is Pepi vaak goud waard als invaller. Hij maakt elke 51 minuten in de Eredivisie een doelpunt en is zo regelmatig nog belangrijk voor PSV.

Over zijn goudhaantje was Peter Bosz tevreden, maar dat kon hij niet zeggen over de rest van zijn ploeg. “We begonnen nog redelijk maar daarna werd het echt een slechte wedstrijd. We hebben vaak met goed voetbal wedstrijden gewonnen, maar dat was vanavond niet het geval. We hadden deze wedstrijd ook kunnen verliezen.”

Daarbij doelde Bosz onder meer op de afgekeurde goal van Twente. Myron Boadu zou doelman Walter Benitez hebben gehinderd maar op de beelden was te zien dat er weinig aan de hand was. “Ik kan mij voorstellen dat de trainer van FC Twente daar niet blij mee is. Ik denk persoonlijk ook dat Boadu weinig fout doet.”

