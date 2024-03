112-nieuws: steekpartij in huis Baarle-Nassau • problemen op het spoor

00.22

In een huis aan de Zandakker in Baarle-Nassau is gisteravond na een melding van een steekpartij een gewonde vrouw gevonden. Zo'n tien agenten en een ambulance werden opgeroepen. In het huis was ook een verdachte, die is aangehouden. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is door de agenten meegenomen naar een politiebureau. In het huis zouden volgens een buurtbewoner zeker een kind en meerdere volwassenen aanwezig zijn geweest.