Man zwaar toegetakeld tijdens kroegentocht: politie toont beelden

Een man is begin dit jaar op de Nieuwe Markt in Roosendaal zwaar toegetakeld. Het slachtoffer was op 14 januari in de stad en deed mee aan een carnavalskroegentocht. Wat een feest had moeten zijn eindigde voor hem met een hoofdwond en een zware hersenschudding. Het letsel dat hij overhield aan de mishandeling die avond. In Bureau Brabant werden maandagavond beelden van de mishandeling getoond.

Vanwege het 'Klunen', de voorloper van carnaval in Roosendaal, was het op zondag 14 januari erg druk op de Nieuwe Markt. Tijdens het evenement ging het slachtoffer met vrienden van kroeg naar kroeg. De sfeer is vrolijk en het lijkt nog een gezellige avond te worden, tot er bij een frietkraam om onduidelijke redenen irritatie ontstaat tussen het slachtoffer en de latere dader, een man. Een korte woordenwisseling volgt, waarna de dader het slachtoffer uit het niets twee rake elleboogstoten geeft. Het slachtoffer valt op grond en krijgt ook nog een trap tegen zijn hoofd. Gefilmd

Op beelden die een omstander maakte, is goed te zien hoe het slachtoffer na de mishandeling versuft blijft liggen. De dader maakt zich daarna uit de voeten. Het slachtoffer loopt door de trap en elleboogstoten tegen zijn hoofd een bloedende hoofdwond en een zware hersenschudding op. Iets waarvan hij na enkele maanden nog niet is hersteld. Signalement

In Bureau Brabant werden maandagavond beelden van de mishandeling getoond. De dader is een licht getinte man van tussen de 25 en 30 jaar met (destijds) kort donker haar. Verder droeg de man die dag een lichtblauwe overall en een jas met tijgerprint. De politie hoopt dankzij de duidelijke beelden de dader te vinden.