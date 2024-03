'Bellende engel' van de Sint-Jan inspireert Stephanie tot kinderboek

Sinds de opknapbeurt van de Sint-Jan in 2011 staat er een uniek beeld op de kathedraal in Den Bosch: een engel met een mobieltje. Dit maakte Stephanie Biesheuvel uit Den Bosch nieuwsgierig: wat zouden kinderen vragen als ze de engel echt konden bellen? Zo kwam ze op het idee voor haar boek 'De Bellende Engel'.

De engel met het mobieltje op de Sint-Jan heeft een telefoonlijn waarop een boodschap kan worden achtergelaten. "Als je belt, hoor je, helaas, een bandje," zegt Stephanie Biesheuvel, die nieuwsgierig was naar een echt gesprek met de engel. "Ik vraag me af hoe het zou zijn als er een callcenter achter het beeld zou zitten die wel antwoord kan geven op al je vragen.”

Met het boek wil ze kinderen leren hoe belangrijk het is om met elkaar te blijven praten en elkaar vragen te blijven stellen in een wereld vol technologie.

“Alle kinderen uit groep 7 hebben een telefoon. Ik wil hen na laten denken over belangrijke dingen zoals AI en nepnieuws. Zijn foto’s die je binnenkrijgt wel echt of zijn ze gemaakt met Artificial Intelligence (AI)? En zijn nieuwsartikelen wel waar of zijn ze verzonnen?"

In het boek krijgt Dahlia geen contact met haar ouders om hen te waarschuwen. Ze zijn te druk bezig op hun telefoon. Die inspiratie haalde Stephanie uit het callcenter dat ze met de kinderen opzette. “Toen ik vroeg welke kinderen vonden dat hun ouders te veel op hun telefoon kijken, gingen alle 53 vingers omhoog”, zegt ze. Maar ook sommige kinderen herkenden zichzelf hierin.

Stephanie wil met haar boek kinderen en hun ouders motiveren om hun schermtijd te verminderen. De engel met het mobieltje staat voor haar symbool voor het contact maken met elkaar en elkaar vragen blijven stellen: "Dat moeten we allemaal meer doen."

Ook hoopt de schrijfster met haar boek te bereiken dat kinderen vaker een boek pakken in plaats van hun telefoon. Kinderen lezen volgens haar steeds minder. Van de 53 leerlingen met wie ze samenwerkte, las een groot deel amper. "Ze vinden het saai of moeilijk", hoorde Stephanie van hen. Maar haar boek lijkt hier binnen deze groep leerlingen al verandering in te gaan brengen "Wanneer is het boek af? Ik lees normaal geen boeken, maar ik wil wel weten hoe het afloopt”, vroeg een van de leerlingen bijvoorbeeld.

Vanaf woensdag 19 maart is het boek ‘De Bellende Engel’ te koop in boekwinkels in Nederland en België en online.