112-nieuws: wielrenster gewond na ongeluk • auto vliegt in brand

07.44

In verzorgingshuis De Ruwaard in Oss is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur woedde korte tijd op de derde verdieping. Een matras zou vlam hebben gevat, doordat een leeslampje erop was gevallen.

Het matras is onder de douche gezet en de brandweer had het vuur daarna snel onder controle. De bewoner van het appartement is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.