Meer agressie op voetbalvelden: 'Mensen hebben meer moeite met gezag'

Een bespuugde scheidsrechter, vechtende ouders en een moeder met een steekwond. De wedstrijd tussen de jeugdelftallen van vv Prinsenland en RKVV Roosendaal liep zaterdag behoorlijk uit de hand. Volgens de KNVB gaat het bij het overgrote deel van de amateurwedstrijden goed, maar zijn er wel steeds meer incidenten. "Het gezag wordt steeds meer ter discussie gesteld. Dat zien we ook terug in het voetbal."

Gelukkig zijn wedstrijden die uit de hand lopen zijn een uitzondering, zegt de KNVB. Bij de dertigduizend amateurduels die elk weekend in Nederland worden gespeeld, zijn er gemiddeld tussen de dertig tot zeventig incidenten. Die verschillen van spelers die de scheidsrechter de huid volschelden tot fysiek geweld, zoals afgelopen weekend in Dinteloord.

Niemand heeft het deze week meer over het mooiste doelpunt of de uitslag van de wedstrijd tussen vv Prinsenland JO 15-1 en RKVV Roosendaal JO15-4. Mensen praten na het duel vooral over de agressie en het geweld dat er op het sportpark in Dinteloord plaatsvond.

Dat er meer agressie is, heeft onder meer te maken met de mindere acceptatie van het gezag, stelt Caroline Koetsenruijter. Zij is agressie-expert bij Instituut Koetsenruijter Conflict en Bemiddeling. "Waar vroeger mensen geneigd waren de beslissingen van de scheidsrechter te accepteren, worden die nu vaker ter discussie gesteld. Ze denken: ik bepaal zelf wel hoe ik me gedraag richting de scheidsrechter, speler of ouder van de tegenpartij."

Dat is een ontwikkeling die al langer in de samenleving gaande is en die niet alleen op het voetbalveld is terug te zien. De leraar, politieagent en de conducteur hebben er bijvoorbeeld ook mee te maken.

Uit onderzoek blijkt volgens Koetsenruijter dat mensen zich in groepen eerder agressief gedragen. Dus dat spelers en hun aanhang op het veld tegenover elkaar staan, is een extra risico voor incidenten. "We weten dat escalatie tussen twee mensen minder vaak voorkomt dan wanneer er groepen tegenover elkaar staan. Als er dan iets gebeurt wat in de ogen van de ene groep niet kan, dan is er minder voor nodig om af te glijden naar agressie."