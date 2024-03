Opnieuw raak: vrachtwagen rijdt zich klem onder berucht viaduct

Voor de zoveelste keer is dinsdagochtend een chauffeur met zijn vrachtwagen tegen de onderkant van het viaduct over de Hertog Janstraat in Waalwijk gereden. Het viaduct heeft al langer een beruchte reputatie onder vrachtwagenchauffeurs.

"Een horrorviaduct", noemde verkeersdeskundige Ruud Hornmann het eerder. Er hebben zich al tientallen vrachtwagens onder vastgereden, ondanks de waarschuwingsborden die de maximale hoogte aangeven en rood-wit gestreepte balken boven de weg. Chauffeurs negeren de verkeersborden of zien ze over het hoofd.

Op routine

Volgens de verkeersdeskundige rijden veel truckers waarschijnlijk op routine, want de meeste viaducten zijn vier meter hoog. Of ze denken dat de borden te streng aangeven wat de maximale hoogte is waardoor ze verder rijden onder het motto: "Ach, ik kan er best onderdoor."

Een oplossing is er niet volgens Hornmann, want het viaduct verhogen is te duur en de weg verlagen tast de fundering aan.

Rand brokkelt af na harde klap

De laatste keer dat een ongeluk zoals dinsdagochtend gebeurde, was, voor zover bekend, eind december vorig jaar. Toen maakte een truck een harde klap en brokkelde een deel van de stenen rand van het viaduct af. De vrachtwagenchauffeur moest toen naar het ziekenhuis worden gebracht.

In 2020 werd er vanwege de ongelukken een waarschuwingsbord met lichtgevende letters voor het viaduct neergezet. "LET OP!! MAXIMALE HOOGTE 3,6 METER", stond er. Maar ook dit had niet het gewenste effect.