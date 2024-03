Dodelijke steekpartij Mierlo: vier kinderen raakten lichtgewond

Bij de dodelijke steekpartij in Mierlo zijn zaterdag vier van de vijf inwonende kinderen gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de politie dinsdag. Door de steekpartij kwam een 35-jarige vrouw om het leven. Haar partner, een 49-jarige man, is opgepakt. Volgens de woordvoerder hebben de kinderen lichte verwondingen opgelopen.

De steekpartij was zaterdagmiddag rond tien voor zes aan de Heer van Rodestraat.

"Fysiek zijn de kinderen in orde, maar het mag duidelijk zijn dat dit een enorme impact heeft gehad. Zij krijgen de zorg die nodig is. Daarbij zijn verschillende instanties betrokken", zegt de woordvoerder. De politie onderzoekt nog hoe de kinderen precies gewond zijn geraakt.

De politie heeft inmiddels voor de eerste keer contact met de kinderen gehad. Zij zijn tussen de 6 en 20 jaar oud. Het is niet precies bekend welke kinderen van een van de ouders of van beiden zijn. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Eerder liet de politie weten dat de kinderen mogelijk tussen de man en vrouw in waren gesprongen.

35-jarige vrouw overleden

De politie ontving zaterdag aan het einde van de middag een melding over een steekpartij aan de Heer van Rodestraat in Mierlo. De 35-jarige vrouw was al overleden toen agenten arriveerden. De man werd even later opgepakt na aanwijzingen van getuigen.

De vrouw overleed na de steekpartij op straat: