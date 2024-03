Granaat gevonden op veldje bij basisschool, kinderen moeten binnenblijven

Op een veld voor basisschool De Koningslinde aan de Koninginnelaan in Vught, tussen de sportvelden en de school, is dinsdag een oude granaat gevonden. De granaat is vuistdik.

De omgeving is afgezet. Leerlingen van de school werden een tijd lang voor de zekerheid binnengehouden, meldt een politiewoordvoerder. Om kwart voor twee 's middags mochten de kinderen naar huis. "We moeten wel omfietsen", geeft Feline (12) aan. "Om het veld waar de granaat gevonden is heen. Ik vind het toch best wel eng, je weet toch niet of die zal exploderen. Maar we zijn nu wel eerder vrij!" Nog een granaat

Ruim twee jaar geleden werd in de buurt van dezelfde basisschool ook al een granaat gevonden. Deze granaat, uit de Tweede Wereldoorlog, lag bij een boom op het terrein dat aan de school grenst. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam de granaat mee en bracht die op een speciale plek tot ontploffing. Die granaat werd gevonden door ouders. "Het is best wel gek dat dit nu weer gebeurt", geeft Loulou (10) aan. "Zoiets gebeurt bijna nooit." 'Geen grote zorgen'

Ook de granaat die deze dinsdag gevonden werd, lag bij een boom. Wellicht is die door erosie naar boven gekomen, oppert de officier van dienst van de Veiligheidsregio. Er zijn volgens hem geen grote zorgen. "Waarschijnlijk gaat het om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog."

Foto: Noël van Hooft