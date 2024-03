Rachel mag uit schimmelhuis, maar moet 3200 euro betalen voor schoonmaak

Rachel Remst uit Tilburg woont al jaren in een schimmelhuis. Daar heeft ze zo veel last van, dat het haar gezondheid heeft aangetast. Woningstichting Tiwos heeft nu een nieuw huis voor haar gevonden. Maar voordat Rachel kan verhuizen, wordt ze nog wel geconfronteerd met een gepeperde schoonmaakrekening. En na een groot drama in haar leven, kan Rachel nu niet schoonmaken.

Bij een nieuwe rondleiding blijkt dat de situatie alleen maar erger is geworden. De schimmel zit nu overal. In het nisje in de woonkamer, achter de meubels, in de hoeken, in de voorraadkast, bij de kozijnen, tegen het plafond.

Dat de huurder als hij vertrekt het huis in goede staat achter moet laten, is ook Rachel bekend. Maar ze heeft haar huis nooit in goede staat gehad. Drie jaar geleden maakte Omroep Brabant opnames in haar huis en toen zat de schimmel in de muren.

Vooral de bruine vlek boven het bed in de slaapkamer springt in het oog. “Het zit zo dicht bij je hoofd, hè”, zegt Rachel erover. "Maar ik kan moeilijk het bed in het midden van de slaapkamer zetten, dat heeft geen zin." De schimmel grijpt diep in in haar leven: "Je ruikt het, je voelt het. Ik krijg er uitslag van en krab mezelf wezenloos. Je voelt je vies in je eigen huis."

Na jarenlang wonen in een schimmelhuis is Rachels gezondheid aangetast: "Door de kou, de vocht en de tocht heb ik artrose gekregen." Daarom heeft woningstichting Tiwos een nieuw huis voor haar gevonden. Maar ze moet haar oude huis wel netjes achterlaten.

Toilet, badkamer en keukenblok moeten zeer grondig worden gereinigd en ontvet, ramen en vensterbanken moet Rachel wassen. Ook moet ze haar beschimmelde inboedel verwijderen. Doet ze dit allemaal niet, dan moet ze bijna 3200 euro aan de woningstichting betalen.

"Belachelijk", vindt Rachel. "Ik probeer zo netjes mogelijk te leven en krijg schimmel in mijn huis die ieder jaar erger wordt. Een medewerker van de woningstichting heeft me zelf gezegd dat het hier niet meer leefbaar is en pas als ik eruit ben, kan daar wat aan gedaan worden. Dus waarom moet ik het hier gaan schoonmaken als ze dat na mij zelf ook moeten doen?"