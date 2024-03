Wordt Fabienne vrachtwagenchauffeur? Met duizenden vacatures zo een baan

Het was wel even spannend voor de 25-jarige Fabienne uit Valkenswaard. Dinsdagavond kroop ze voor het eerst achter het stuur van een vrachtwagen. Achter het stadion van Helmond Sport reed ze een rondje. Samen met nog tientallen andere belangstellenden, die allemaal hoopvol werden gadegeslagen door verschillende werkgevers uit de regio. Want alleen al in de omgeving van Helmond zijn er honderdvijftig vacatures voor chauffeurs.

En dus zouden alle aanwezigen op de banenmarkt voor vrachtwagenchauffeurs meteen een baan kunnen hebben. Maar ook al zijn er veel vacatures: chauffeur word je niet zomaar. Een pittige theorietest en soms een eigen investering van tweeduizend euro zijn nodig om opgeleid te worden. “Hoewel sommige werkgevers dat bedrag kwijtschelden als je drie jaar in dienst blijft”, wordt de potentiële chauffeurs voorgehouden. Fabienne ziet een leven op de weg in ieder geval wel zitten. De muren van het magazijn waar ze nu werkt, komen een beetje op haar af. Haar vader is ook vrachtwagenchauffeur. “Hij heeft een aantal jaar geleden zijn rijbewijs gehaald en is er echt heel blij mee”, zegt Fabienne. “Het geeft een enorm vrij gevoel. Het is leuk om op de weg te zitten en allerlei klanten te hebben.”

"Tegenwoordig moet er ook papadag zijn"

Ook de transportbedrijven vertellen dit verhaal graag op de banenmarkt, georganiseerd door het Sectorinstituut Transport en Logistiek. De vrijheid, de zelfstandigheid, de mooie plekjes waar je rijdt en de gezellige klanten. De steeds betere cao’s en arbeidsvoorwaarden. De mogelijkheid tot papadag en parttime werken. Maar waarom zijn er in Nederland zevenduizend vacatures als het zo’n droombaan is? Imago, denkt Bas Verhulst van transportbedrijf Stef. “Vroeger was fulltime werken bijvoorbeeld de norm. Maar tegenwoordig moet er ook papadag zijn en moeten de kinderen van school gehaald worden. Als je daar als werkgever niet in meegaat, staat je auto stil.” Voor de provincie Brabant funest, want er zitten maar liefst negenhonderd transportbedrijven.

"Als je een etentje hebt, zorgt de planning dat jij dat gaat halen"

Verhulst vind dat de werkgevers die nu naarstig op zoek zijn naar chauffeurs het tekort dus ook een beetje aan zichzelf te danken hebben. “Vroeger werd er bijvoorbeeld gezegd, we willen alleen ervaren chauffeurs, want anders was het gevaar op schade te groot. Daar is wel op teruggekomen.” En nu kan het volgens Pim Hoefnagels van Sanders Fritom dus wel, de overstap van kantoorbaan naar vrachtwagenchauffeur. Zijn bedrijf is op zoek naar zo’n tien tot vijftien chauffeurs. “We zijn veel flexibeler geworden. Twee of drie dagen werken, is bij de meeste werkgevers mogelijk. En je kunt een OTT krijgen. Dat staat voor Op Tijd Thuis. Als je een etentje hebt bijvoorbeeld, zorgt de planning ervoor dat jij dat gaat halen.”

"Mensen zeiden, weet je het wel zeker?"