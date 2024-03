Benno L. in Duitsland opnieuw in de fout: dit ging eraan vooraf

Benno L. (74) uit Den Bosch is vorig jaar in Duitsland opnieuw veroordeeld voor het seksueel misbruiken van kinderen. In Nederland werd de voormalige zwemleraar bekend omdat hij ontucht pleegde met 57 veelal zwakbegaafde minderjarigen en het maken van kinderporno. In 2004 ontving de politie al de eerste signalen over een zwemleraar die over de schreef ging. Dit is wat er tussen toen en nu gebeurde.

Maart 2024 Panorama en internetplatform Vrije Vogels van Sven van der Meulen onthullen dat L. opnieuw heeft toegeslagen in zijn nieuwe thuisland. De inmiddels 74-jarige L. is in 2023 door een Duitse rechtbank veroordeeld tot negen jaar cel voor het misbruiken van minderjarige meisjes., schrijven zij. Hij weet als klusjesman en oppas het vertrouwen te winnen van twee gezinnen. Hij vergrijpt zich vervolgens aan de dochters, die ook bij hem mogen logeren. Volgens Panorama filmt hij de meisjes terwijl ze slapen en randt hij ze aan. Een van hen zou pas vijf jaar oud zijn.

Februari 2014 Bewoners vragen aandacht voor de rechten van kinderen voor het gemeentehuis in Leiden. Er is een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd nadat bekend werd dat L. in de stad woont. Het leidt tot grote ophef onder inwoners van Leiden, die met spandoeken protesten tegen de komst van de veroordeelde pedoseksueel.

Juni 2013 Benno L. komt vrij als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Hij moet zich houden aan voorwaarden. Zo mag hij in elf Brabantse gemeenten niet komen omdat daar slachtoffers van hem wonen. L. wil op dat moment al naar Duitsland verhuizen, maar dat mag niet van het Openbaar Ministerie. Hij trekt in een woning op het terrein van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in het Limburgse Venray. Mei 2011 De voormalige zwemleraar krijgt in hoger beroep zes jaar cel zonder tbs opgelegd. Het hof woog de publiciteitsgolf die de zaak had gekregen en de invloed daarvan op L. mee in het oordeel. De straf viel daarom lager uit dan de eerdere veroordeling van de rechtbank. "Zijn identiteit en beeltenis zijn landelijk bekend. De verdachte zal zich na zijn detentie nergens onopgemerkt kunnen vestigen en altijd worden achtervolgd door deze zaak", zei het hof. Veel ouders waren teleurgesteld door de uitspraak. "Over twee jaar hebben we dit monster rondlopen in de maatschappij en daar maak ik me zorgen over."

Juli 2010

De rechtbank in Den Bosch veroordeelt Benno L. tot zeven jaar gevangenisstraf zonder tbs. Dat is minder dan het Openbaar Ministerie had geëist. De aanklager wilde dat L. tien jaar de cel in ging voor wat hij had gedaan, plus een tbs-behandeling.

September 2009

De eerste zitting in de rechtszaak tegen Benno L. gaat van start. Hij wordt verdacht van het misbruiken van 57 zwakbegaafde kinderen in zijn tijd als eigenaar van de zwemschool. L. zegt tegen slachtoffers en hun ouders spijt te hebben. "Ik schaam me voor wat ik gedaan heb."