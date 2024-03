Beveiliger had seks met vrouwelijke gevangene: werkstraf geëist

Een 43-jarige beveiliger uit Deurne heeft tijdens een periode van acht maanden seks gehad met een gedetineerde van vrouwengevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Dit gebeurde vooral in de cel van de vrouw. De rechtbank in Maastricht boog zich dinsdag over de zaak. De officier van justitie eiste een taakstraf van tweehonderd uur tegen de man.

Hij zou verder drie maanden de cel in moeten wanneer hij zich weer misdraagt. Het slachtoffer heeft overigens verklaard dat de man haar nergens toe heeft gedwongen. Toch is justitie duidelijk: “Seks in de bajes, dat mag niet. Ook niet met wederzijdse instemming.”

De seksuele relatie zou hebben geduurd van oktober 2022 tot juli vorig jaar. De verdachte zegt zelf dat het in maart en in april vorig jaar is gebeurd, en dat 'hij zich liet meeslepen.'

'Huwelijk op dood punt'

Volgens de man zat zijn huwelijk na twintig jaar op een dood punt, toen hij de vrouwelijke gevangene leerde kennen, zo meldt L1. "Ik zat in een moeilijke periode, maar ik had in mijn functie beter moeten weten", zei hij tegen de rechter. De beveiliger had meer dan met de andere vrouwelijke gevangenen een aparte band met haar: "Ze was heel sociaal, dankbaar en vriendelijk. En dat ging steeds verder. Ik heb het wekenlang afgehouden en had na haar eerdere avances direct aan de bel moeten trekken. Maar ik heb geen idee waarom ik dat niet heb gedaan. Ik was op dat moment zwak."

De man uit Deurne vertelde ook hoe hij zag dat de vrouw uit de douche kwam gelopen met een ontblote borst. En dat hij via het luikje in haar celdeur toekeek, terwijl ze zichzelf bevredigde. Uiteindelijk hadden de twee meermalen seks in haar cel.

Misbruik van machtspositie

Volgens justitie had de verdachte zijn slachtoffer in zijn macht, omdat hij in Ter Peel als beveiliger werkte. Hij had de sleutel van de cellen en kon die op slot doen en weer openen. De man uit Deurne heeft van deze machtspositie misbruik gemaakt, al zei de vrouw dat ze nooit door de man is gedwongen om seks te hebben. Maar, zo verklaarde ze ook, ‘hij gaf wel steeds een zetje en zei ook dat hij teleurgesteld zou zijn als ik het niet zou doen'.

De officier van justitie vindt dat de verdachte een norm heeft overschreden: “Iedere beveiliger weet dat je geen seks mag hebben met een gedetineerde. Ook niet als al het initiatief van de gedetineerde zou uitgaan. Seks met een gedetineerde is dus volstrekt uit den boze. En als zich dan al situaties voordoen die in die richting neigen, zoals flirtgedrag of uitnodigende uitspraken, dan meld je dat uit voorzorg bij je leidinggevende en blijf je er vervolgens verre van.”

Justitie vindt ook dat de man door zijn gedrag de reputatie van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel schade heeft toegebracht. Over twee weken doet de rechter uitspraak in deze zaak.