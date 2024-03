Omstreden dierenfokker uit Eersel aangehouden toen NVWA zijn bedrijf sloot

De omstreden hondenfokker Jan Paridaans uit Eersel is afgelopen week aangehouden. De fokker ligt al lange tijd onder vuur omdat hij honden slecht behandelde. De NVWA verbood hem onlangs nog dieren te fokken of te houden. Vorige week maandag ontdekte de NVWA dat hij nog steeds dieren had bij zijn bedrijf 'Kwispel Enzo'. Hij werd die dag aangehouden, zo bleek woensdag.

De NVWA houdt de fokker al langer in de gaten. Vorig jaar werden al ruim zevenhonderd dieren bij hem weggehaald, omdat hij de dieren slecht verzorgde. Hij mocht daarna geen honden meer fokken of houden. Vorige week maandag bleek dat hij zich niet aan dat verbod had gehouden. Bij een controle van de NVWA werden opnieuw dieren ontdekt bij zijn bedrijf. Er werden geen honden, maar wel andere dieren in beslag genomen. Ze zaten in te kleine, vieze hokken en kregen niet de juiste zorg. Het ging om onder meer varkens, pony's, ezels, konijnen, cavia's en pluimvee.

De dieren zaten in vieze en kleine hokken (foto: NVWA).

De fokker liet die dag nog aan Omroep Brabant weten dat hij van plan was om nooit meer dieren te gaan houden. In juni vorig jaar beloofde hij al dat hij geen honden meer zou fokken, maar daarna werden nog meerdere keren honden op zijn terrein gevonden. De politie laat woensdag weten dat Paridaans diezelfde dag is aangehouden bij zijn bedrijf in Eersel. Reden is dat hij het sluitingsverbod voor het houden van dieren negeerde. Hij wordt ook verdacht van het meermaals overtreden van de regels voor huisvesting en verzorging van grote aantallen dieren.

De honden van Paridaans waren er slecht aan toe (archieffoto: NVWA).

De fokker heeft drie dagen vastgezeten in de politiecel. Hij is verhoord, de NVWA heeft onderzoek aangeleverd en de reclassering is in gesprek gegaan met de man. Hiermee is en dossier van tweehonderd pagina's opgebouwd tegen Paridaans. Na drie dagen is bepaald dat de fokker zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Hij moet zich in de tussentijd melden bij de reclassering en mag geen dieren meer houden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak is. Voordat de wet werd aangepast, konden fokkers gewoon doorgaan met het illegaal fokken van dieren. In deze video leggen we je uit hoe dat kon: