Paaspopterrein ligt er droog bij: festivaldirecteur is heel relaxed

Over ruim een week wordt in Schijndel het festivalseizoen afgetrapt met Paaspop. Ondanks de regen van de afgelopen maanden ligt het festivalterrein er woensdag opvallend droog bij. Volgens paaspopdirecteur Peter Sanders komt dat door ‘topgras’ dat ze in 2015 hebben aangelegd. “Alleen hier komen, is een klein beetje lastig.” Maar daarvoor zijn nieuwe plannen gemaakt om parkeerproblemen zoals vorig jaar te voorkomen, belooft hij.

“Ik sta hier heel relaxed. De opbouw gaat fantastisch, het is dan ook heel mooi weer”, zegt Peter Sanders trots. Hij begon in 1990 bij het festival in Schijndel. Toch is het volgens hem nog altijd 'enorm indrukwekkend en fascinerend' om het hele jaar aan het festival te werken: aan de 'stad', zoals hij het festivalterrein noemt. De opbouw voor de komende editie begon direct na carnaval. Alle tenten staan, aan het decor in en rondom de tenten wordt nog hard gewerkt.

"Alles zat tegen die dag vorig jaar.”

Ondanks de natte maanden die achter ons liggen zullen de bezoekers van Paaspop niet tot hun knieën in de modder staan, zo verzekert Sanders. “We hebben in 2015 geïnvesteerd in een asfaltweg op het terrein en in een nieuw grasveld. Als het hier regent is het de volgende dag eigenlijk al weg. Alleen hier komen, is een klein beetje lastig.” Paaspop ontvangt in vier dagen tijd 135.000 bezoekers. Dertigduizend bezoekers komen naar het speciale Sligro-evenement op donderdag. De horeca groothandel uit Veghel heeft die dag het festival afgekocht voor klanten. Op die dag ging het vorig jaar flink mis: duizenden mensen stonden vast op de parkeerplaats. “Alles zat tegen die dag”, blikt de festivaldirecteur terug. “Het begon om elf uur te regenen en het hield maar niet op. En juist op die dag komen bijna alle bezoekers met de auto, ze komen allemaal tegelijk en gaan ook weer tegelijk weg.” Dat is op de andere festivaldagen anders. “Tien tot vijftienduizend mensen slapen hier op de camping, tienduizend bezoekers komen met de fiets en de rest komt met de bus of auto”, somt Sanders op. “Dan valt het autoverkeer mee.”

"Niet altijd even leuk dat tickets zo snel zijn uitverkocht.”

Die problemen willen ze dit jaar koste wat het kost voorkomen. “We hebben geïnvesteerd in een nieuw mobiliteitsplan. Bij het Autotron in Rosmalen komen de eerste 2500 auto’s te staan. En ook bij de Sligro in Veghel kunnen duizenden auto’s staan.” Met pendelbussen worden de festivalgangers dan naar Schijndel gebracht. De parkeerproblemen van vorig jaar hebben volgens Sanders geen invloed gehad op de ticketverkoop. “We hadden 31.000 weekendtickets beschikbaar, er stonden uiteindelijk meer dan 80.000 mensen in de wachtrij. En ook de laatste vijfduizend tickets waren in november binnen een halfuur weg." Goed nieuws, zou je zeggen. "Dat vinden we niet altijd even leuk hoor”, zegt Sanders. “Er komen hier mensen al jaren en die hebben nu geen ticket, daar zijn we niet blij mee.” DJ Tiësto, alweer 55, mag het festival zondagavond afsluiten. En daar is Sanders trots op. “Ik wil hem echt heel graag spreken. In 1999 was hij hier ook. Toen heb ik hem een envelop gegeven met tweeduizend gulden erin. Hij was hier in zijn Renaultje 5 samen met zijn vriendin. Hij is nu iets duurder geworden”, zegt hij lachend. Genieten gaat de festivaldirecteur deze editie zeker. Toch is hij ook al bezig met de editie van 2025. “Ik loop hier dan rond en kijk wat er beter en mooier kan. En voorzichtig zijn de eerste acts voor volgend jaar al geboekt.”

POP-UP Redactie Een team van Omroep Brabant zit van 25 tot en met 28 maart op locatie in Schijndel. Je vindt onze verslaggevers in de bibliotheek aan de Markt. Wil jij je verhaal delen over wat Paaspop voor jou betekent of wat het voor Schijndel betekent, kom dan langs. Ook wanneer je andere verhalen met ons wilt delen, ben je van harte welkom. Je kunt ons ook mailen via: [email protected].

