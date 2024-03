Foutje bedankt: pas geplante bomen moeten nu al weer weg

70 bomen werden er precies een jaar geleden geplant op de middenberm van de Julianasingel in Oss, maar nu zijn er 46 van de 70 bomen weer weggehaald. De reden: op de plek van de bomen worden nieuwe elektriciteitskabels gelegd. "Als we dat geweten hadden, dan zouden we hebben gewacht met het aanplanten."

De weg was vorig jaar anderhalve week afgesloten om de zeventig nieuwe bomen te planten. Het is zuur dat ze precies een jaar later al uit de grond worden gehaald, vindt ook de gemeente. Een woordvoerder geeft toe dat ze niet erg efficiënt te werk is gegaan en de weg vorig jaar onnodig dicht is geweest: "Helaas was het bij de aanplant nog niet duidelijk dat Enexis de huidige werkzaamheden zou gaan uitvoeren." De bomen die zijn weggehaald, komen weer terug. "Ze worden goed verzorgd door het bedrijf dat ze ook heeft aangeplant. Zij zorgen ervoor dat de bomen weer zorgvuldig worden teruggeplant als de werkzaamheden klaar zijn", laat de woordvoerder van de gemeente Oss weten.

"Net als ze in bloei komen, worden ze weggehaald. Dat is geen slimme actie."

Ondanks de uitleg van de gemeente, kan de actie op weinig begrip rekenen. "Dat is toch stom. Eerst al die bomen erin en nu weer weg. Dat is dubbel werk", beklaagt Susanne de Haas zich op straat. Ook José Ploegmakers vindt dat er beter nagedacht had moeten worden. "Ik vind het zonde, maar dit gebeurt vaker bij de gemeente. Die doet dingen die daarna weer veranderd moeten worden. Dat snap ik niet." Ook Ardwin Altain, die langs de werkzaamheden fietst, begrijpt niet waarom de gemeente niet heeft gewacht met het aanplanten. "Ik vind het een beetje knullig. Die zeventig boompjes waren juist geplant voor de verbetering van het klimaat. En dan worden ze net op het moment dat ze in bloei komen, weer weggehaald. Dat is geen slimme actie." Op de Julianasingel worden op dit moment nieuwe elektriciteitskabels aangelegd. Dat is nodig, want door alle warmtepompen, zonnepanelen en elektrische auto’s wordt er steeds meer energie gebruikt. Als Enexis klaar is met de werkzaamheden, komen de bomen weer terug. Wanneer dat precies is, is nog onduidelijk. "We houden rekening met het seizoen, dus de bomen worden niet teruggeplant in de zomer", laat de gemeente weten.