Snollebollekes kiest Gelredome boven Philipsstadion: 'Hier horen we thuis'

Gaat Snollebollekes verhuizen naar het Philipsstadion? Er komt daar ruimte omdat Guus Meeuwis na komende zomer stopt met zijn stadionconcerten. “Groots met een harde S”, zegt Rob Kemps lachend in de aanloop naar zijn eigen reeks optredens in het Gelredome die zaterdag beginnen.

Een groter stadion (35.000 in Eindhoven, 28.000 in Arnhem) of lekker thuis in Brabant zijn geen redenen om naar Eindhoven te verhuizen met Snollebollekes. “Het gaat niet om de aantallen, het gaat om de beleving. Ik sta hier sinds 2019, ik heb een ster bij de ingang en ik hang hier groot in de gang. Als ik na een jaar terugkom dan heb ik het gevoel dat ik hier hoor te zijn.”

“Ik zie een stadion in opbouw. Daar wordt ik heel erg vrolijk van. Ik kan zelf nog geen tent opzetten op de camping”, grapt Kemps. “Een week vooraf beginnen ze hier met alleen maar zwarte koffertjes. Dan denk ik altijd: ‘dan moet dus iemand het eerste koffertje open doen. Wat is het eerste schroefje?’ Ik vind het zo knap hoe ze dit neerzetten.”

Terwijl een vliegend podium getest wordt, lampen in het stadion knipperen en er nog druk geboord wordt kijkt Rob Kemps uit Best vol trots zijn ‘concertzaal’ in.

Terug naar de concerten van dit weekend. Zaterdagavond is het beuken en zondagmiddag doet Kemps het ietsjes rustiger aan, dan is het familieconcert. De concerten beginnen overigens heel verrassend. “We gaan dit jaar beginnen met klassiek ballet, met strijkers. Maar verder verklap ik niks.”

De feestzanger leeft na al die jaren in een droom. “Ik doe dit inmiddels tien jaar. De eerste keer op een biljart in de kroeg is bijzonder, de eerste keer bij Drie Uurkes van Omroep Brabant is bijzonder. Maar als je dat kunt uitbouwen naar een show in een voetbalstadion is dat een droom.”

Voor de feestzanger geen streng dieet of regime om zichzelf klaar te stomen voor de concerten. “Maar ik sport wel, voor mijn kuiten. Ik ben de enige zanger in Nederland bij wie het belangrijker is dat zijn kuiten het houden dan zijn stembaden.”