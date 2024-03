Rowena groeide op in een pleeggezin en verhuisde 36 keer

Het goede nieuws is: het gaat nu goed met Rowena Verstraeten uit Eindhoven. Ze heeft een vaste relatie en twee kinderen. Maar nog steeds worstelt ze dagelijks met de gevolgen van een onveilige jeugd. Ze kwam al jong in een pleeggezin waar ze later werd verwaarloosd en mishandeld. Toen dat gezin uiteen viel stond ze helemaal alleen in de wereld. Tussen haar 14e en 18e jaar verhuisde ze zesendertig keer. Wat doet dat met een mens? Rowena schreef er een boek over dat deze week verschijnt: Ze vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Rowena heeft in haar leven van de nood een deugd gemaakt. Ze werkt als ervaringsdeskundige voor Jeugdbescherming Brabant. Ze kan zowel cliënten als hulpverleners adviseren vanuit haar eigen ruime ervaring met jeugdzorg. Dat begon al toen ze 3 maanden oud was. Haar biologische ouders konden niet voor haar zorgen en ze kwam ondervoed in een ziekenhuis terecht.

De titel van het boek 'Wegwerpkind' komt van een bekend boek van schrijfster Thea Beckman, 'Wij zijn Wegwerpkinderen' en het geeft aan hoe Rowena zich voelde. Het boek, geschreven samen met Jacodine van de Velde is geschreven als fictieverhaal. Maar er staan wel authentieke dagboekfragmenten in van Rowena uit haar kindertijd.

Naar aanleiding van een opdracht op school om een familiestamboom te maken schrijft ze in dat dagboek: 'Als ik goed ga nadenken is mama niet mijn echte mama en de mama die echt mijn mama is niet mijn zorgmama. Hoe moet ik dat opschrijven? Of mijn zus is niet mijn echte zus, want ik heb geen echte zus, maar zo voelt het wel omdat ik haar elke dag zie. (...) En moet Voogd ook in mijn stamboom? Want die beslist heel veel dingen. Ik vind het maar stom!'

Het boek draagt ze op aan 'iedereen die worstelt met een verleden (...) Aan iedereen die een strijd voert met herinneringen die maar niet willen vervagen'.

Verder in KRAAK

Psychiater Wim Canton uit Den Bosch over pedoseksuelen als Benno L. uit Den Bosch, waarvan deze week bleek dat hij opnieuw de fout is in gegaan. Canton vreest dat rechters nu vaker TBS op zullen gaan leggen om alle risico's uit te sluiten. Een slechte zaak vindt Canton.

En bodybuilder Wesley Vissers uit Best is weer thuis nadat hij zegevierde in wedstrijden in Amerika en Engeland. Twee keer kreeg hij zijn prijs uit handen van zijn jeugdidool Arnold Schwarzenegger.

KRAAK wordt elke zondag live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.