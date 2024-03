Paaspop is de trots van Schijndel, maar 'groeit boven het dorp uit'

Hans Fassbender uit Schijndel (foto: Jos Verkuijlen). Gezellige drukte op zonnige laatste dag van Paaspop in 2023 (foto: Imke van de Laar). Volgende 1/2 Hans Fassbender uit Schijndel (foto: Jos Verkuijlen).

Paaspop en Schijndel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het festival bestaat sinds 1974 en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere festivals van Nederland. Trots is het dorp nog steeds op het festival. Maar het is inmiddels zó groot dat de echte verbinding met Schijndel steeds kleiner wordt. "Het groeit boven Schijndel uit. Het is niet meer ons festivalletje", zegt Hans Fassbender uit Schijndel.

Hans Fassbender (69) heeft nog geen editie van Paaspop in zijn leven gemist. Op wat voor vorm dan ook is hij actief bij het festival geweest. "Ik ben goed bevriend met de oprichters van het festival", zegt hij. Hij is er geluidstechnicus geweest, maakte verslag voor tv en helpt nu de lokale omroep op het festival. "Ja, ik ben er kind aan huis." Hij heeft het festival zien groeien vanuit een manegebak tot een compleet dorp waar nu over het hele weekend verspreid zo’n 110.000 bezoeker komen. "Je ziet dat in de groei van Paaspop het dorp Schijndel achterblijft", vindt Hans. "Vroeger zag je bezoekers van Paaspop het dorp in lopen om naar de supermarkt of de friettent te gaan. Die tijd is voorbij."

"Ik ben trots dat we dit hier in Schijndel hebben."

Er gaan nog heel veel mensen uit Schijndel naar Paaspop toe. "Maar je kan er nu rondlopen zonder dat je bekenden ziet", vertelt Hans. "Het verliest daardoor het wat betreft het Schijndelse wel zijn charme. Het is niet meer het dorpsfeest waar iedereen was." Toch kijkt Hans er elk jaar naar uit om weer naar Paaspop te gaan. "Ja, ik geniet er nog elkaar jaar van. Ik ben ook trots dat we dit hier in Schijndel hebben." Wie ook enorm trots is op het festival is wethouder Menno Roozendaal. Hij is de zoon van Peter Roozendaal, een van de oprichters van Paaspop. "Als kleine jongen was ik er al", zegt hij. "Ik mocht met mijn ouders mee. Vooral een optreden van Raymond van het Groenewoud maakte veel indruk op me. De hele manege zong mee."

"Heel wat mensen zijn vanuit Paaspop een bedrijfje begonnen."

Ook de wethouder merkt dat Paaspop Schijndel inmiddels is ontgroeid. "Maar het is nog steeds enorm belangrijk", zegt hij. "De paastraditie is echt anders hier. Bijna iedereen is op Paaspop te vinden. Het is alleen steeds moelijker om elkaar tegen te komen." Toch gebeurt dat nog wel. Vooral als er Schijndelse artiesten op het programma staan. "De harmonie treedt op. En er is een David Bowie-coverband met Schijndelse leden. Daar ontmoet je dan je dorpsgenoten", zegt Menno. Economisch is de impact groot van het festival, vertelt hij. "Het begon allemaal als vrijwilligerswerk. In de loop van de jaren is het geprofessionaliseerd. Er zijn heel wat mensen rond Schijndel die vanuit Paaspop een bedrijfje zijn begonnen. En die kom je dan ook op andere festivals tegen." Of Paaspop ook altijd in Schijndel blijft, wil wethouder Roozendaal geen uitspraken doen. "Ik ga over cultuur. En vanuit dat oogpunt zou het heel mooi zijn als het blijft." Hans Fassbender vraagt zich af of Paaspop wel in Schijndel kan blijven. "Het terrein is groot genoeg. Maar de wegen er omheen kunnen het eigenlijk niet meer aan. En als ze verhuizen weet ik niet of we daar rouwig over zijn. Een groep zal het jammer vinden, maar ik denk niet dat mensen er voor gaan liggen. Iedereen snapt dat dan."