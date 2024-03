Fotograaf Edmund overspoeld met reacties bij zoektocht naar bruidsparen

Edmund Messerschmidt uit Roosendaal is overladen met reacties van bruidsparen. De voormalig huwelijksfotograaf wil zijn archief opruimen en geeft daarbij stellen de kans om de negatieven van hun bruidsreportage op te halen. Zijn oproep bij Omroep Brabant blijkt niet aan dovemansoren gericht. “Het gaat als een lopend vuurtje, dit had ik nooit verwacht.”

“Ik heb inmiddels van honderdvijftig echtparen een reactie gehad. Het gaat heel hard en ik ben nu nog op zoek naar zo’n veertig adressen. Mensen hoeven zich niet te haasten of zorgen te maken want ik vernietig niks zolang ik niet zeker weet wat hun wensen zijn”, legt Edmund uit.

De Roosendaler maakte gedurende vijfentwintig jaar talloze bruidsreportages. Tussen 2004 en 2016 werkte hij als zelfstandig fotograaf. “Ik zoek dus echtparen uit deze periode. Negatieven van bruidsreportages van voor die tijd heb ik hier niet in mijn bezit”, verduidelijkt Edmund.

In het archief van de oud-fotograaf zitten bijzondere reportages waarvan hij hoopt dat de gefotografeerde echtelieden zich nog zullen melden. Edmund: “Bijvoorbeeld van fotoshoots in het buitenland. Zo ben ik ook eens in Parijs geweest.”

Overigens bleek tijdens zijn speurtocht dat de helft van de echtparen inmiddels is gescheiden. “Aan de foto’s kan het niet hebben gelegen”, grapt Edmund.

