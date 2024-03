Vrouw belde 112 met klacht over pizza: 'Ze was bloedserieus'

112 bellen voor een pizza. Een vrouw uit Roosendaal deed het vorige week vrijdag. Ze had een klacht over een bestelde pizza. "Ze was bloedserieus", vertelt Tijs Quaden van de politie. De 112-centrale krijgt wel vaker opvallende meldingen: van kroket tot avontuurtje. Omroep Brabant kreeg een kijkje achter de schermen van de meldkamer in Bergen op Zoom.

Het opvallende telefoontje kwam op 15 maart. "De vrouw had een conflict over een bestelde pizza. Ze kreeg geen respons van de pizzeria zelf. Ze was het niet eens met de levering. Ze vond dat wij moesten gaan bemiddelen. Zij wilde echt onze interventie", vervolgt Quaden nog altijd verbaasd.

Het ging dus niet om een dronken student, een verwarde persoon of een misplaatste grap, maar om een zeer serieuze vrouw. "Zulke bizarre meldingen krijgen wij. Het is een heel toegankelijk nummer", zo merkt de Officier van Dienst Operationeel Centrum, zoals de meldkamer officieel wordt genoemd.

Ruzie over kroket

Een broer en zus belden 112 over een ruzie die was ontstaan bij het bakken van een kroket. Dat gebeurde enkele weken geleden in Geldrop. De politie legde maar even vriendelijk uit dat dit toch echt niet de bedoeling was. "Dat is natuurlijk absurd", verzucht de agent.

"Dit zijn zeker uitzonderingen." De politie ziet geen toename van dit soort bellers. Toch komt het volgens Quaden zo'n twee keer per maand voor. "Er is altijd iemand die opneemt. Ook andere centrales kunnen oproepen overnemen. Toch is het niet wenselijk dat lijnen bezet worden gehouden voor telefoontjes waar 112 niet voor is bedoeld."

Spannend avontuurtje

Ook een pikant belletje van twee jaar geleden blijft de meldkamermedewerkers bij. Een vrouw belde 's nachts 112, omdat ze met een collega opgesloten zat in de bestelbus van het bedrijf. Ze zaten achterin en kregen de deur niet open. "Ze waren te beschaamd om hun directe collega's te vragen om de deur te openen." De politie deed toch een beroep op 'hun eigen zelfredzaamheid' na dit spannende avontuurtje.

"Je hebt natuurlijk ook vaak kinderen die inbellen, maar één belletje naar de ouders is dan vaak genoeg." Ook krijgt de meldkamer te maken met verwarde personen of mensen die stemmen in hun hoofd horen.

Wanneer wel bellen

Wanneer je dan wel 112 mag bellen? Quaden: "Het is vooral bedoeld voor een direct noodgeval of direct levensgevaar. Zeker ook als je een voorval op heterdaad ziet. Dat hoeft echt niet meteen een overval of iets groots te zijn. Het mag ook als je een diefstal ziet gebeuren of een drugsdeal."

"Blijf vooral 112 bellen wanneer het nodig is", zo is de oproep. "Overweeg zelf van tevoren even of je echt hulp nodig hebt. Of dat je stiekem eigenlijk meer belt vanwege frustratie om je probleem ergens kwijt te kunnen." Toch hoopt de politieman dat zulke pizza- en kroketmeldingen niet meer voorkomen.