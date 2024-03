Demonstranten Eindhoven Airport opgepakt omdat ze niet willen vertrekken

Actiegroep Extinction Rebellion demonstreert zaterdag op Eindhoven Airport. Het begon rond haf twaalf en rond vier uur worden de laatste mensen opgepakt. Rond de zestig mensen zijn aangehouden omdat ze niet uit de vertrekhal wilden vertrekken. Daarvoor werden er al 31 demonstranten opgepakt omdat zij probeerden om via het hek het luchthaventerrein te betreden.

Reizigers hebben weinig hinder van het protest, dat volgens de marechaussee 'beheersbaar' is. Actievoerders wijzen reizigers waar ze door de poortjes kunnen en geven ze folders mee. Het protest trekt veel bekijks vanaf de eerste verdieping in de hal. Vanaf de galerij op de eerste verdieping strooiden activisten flyers uit over de vertrekhal.

Optreden punkband en arrestaties

Veel actievoerders verzamelden zich rond half twaalf 's ochtends voor een podium op het grasveld bij de vertrekhal. Vanuit daar zijn ze vervolgens de aankomst- en vertrekhal ingetrokken.

De demonstranten zitten voor de security, maar reizigers kunnen er nog gewoon door. Er worden in de hal liedjes gezongen en activistische leuzen geroepen. Ook trad de Nederlandse punkband Hang Youth kort op in de hal.

Omdat de actievoerders na drie waarschuwingen niet vertrekken, worden ze een voor en aangehouden. Een van de actievoerders heeft zich aan de vloer vastgelijmd. Andere actievoerders weigeren mee te lopen met de politie. Ze worden daarom getild of op een brandcard gezet en naar buiten gebracht. Rond vier uur zijn de actievoerders uit de hal gehaald en worden ze naar het politiebureau gebracht.

Landingsbaan

Daarnaast probeerden verschillende groepjes van Extinction Rebellion zich op en rond het vliegveld te verspreiden. Zo'n vijftien activisten verzamelden zich rond twaalf uur bij een hek langs het platform. Zij werden meteen omringd door agenten op paarden. Het groepje wilde door het hek heen. Een groepje dat eveneens naar het hek wilde, is tegengehouden door de politie. Het is onduidelijk waar de arrestaties precies hebben plaatsgevonden.