Een kaalgevreten reiger, maar wie is de dader? Frans weet het!

Een kaalgevreten reiger, maar wie is de dader? Mari de Wit vond tijdens een wandeling in de omgeving van Gemert een dode en kaalgevreten blauwe reiger. Hij vroeg zich hoe de vogel aan zijn eind is gekomen. Of de reiger gedood is of uit zichzelf is gestorven, is lastig te zeggen. Waarschijnlijk gaat het om het laatste, anders hadden er veel meer losse veren moeten liggen door het gevecht.

Eerst zijn de bollen wit en borstelig behaard, later verandert de kleur naar grijsbruin en poederachtig. Boompuisten kom je vooral tegen op dode stronken van naaldbomen, vooral fijnsparren en grove dennen, maar ook op enkele loofbomen, en het liefst op rottende delen. De vruchtlichamen groeien individueel of in kleine groepen.

Witte bollen op een oude berk, zijn dat zwammen? Pieter Hermsen zag in het Eindhovense natuurgebied Dommeldal een paar witte bollen op een oude berk en hij vroeg zich af wat dat was. Als je goed kijkt, zie je dat het bolletje geen gladde buitenzijde heeft. We hebben hier te maken met de boompuist, het vruchtlichaam van de zwam.

Helaas heeft Marieken in haar vijver veel mooie vissoorten en ziet zij de aalscholver daarom liever niet bij die vijver. Nu is de vogelsoort beschermd in Nederland, dus wat dan? Het beste is om netten te plaatsen over de vijver. Je kunt ook reflecterende middelen inzetten om de aalscholvers af te schrikken. Daarnaast werken akoestische en visuele afschrikmiddelen ook goed tegen deze enthousiaste viseter.

Als aalscholvers niet aan het duiken zijn naar eten, of gewoon lekker in het water aan het dobberen zijn, zie je ze vaak met uitgespreide vleugels op een paal staan. Dit gebeurt meestal na een duikvlucht in het water. Ze laten dan hun verenkleed drogen.

Op de achterlamp van een net gekochte auto zit een diertje, wat is het? Nel Verkooijen zag in de achterlamp van haar net gekochte auto een insect zitten en ze wilde graag weten wat het was. Zelf dacht ze aan een sprinkhaan, maar waarschijnlijk is het een dode strontvlieg vanwege de grote ogen en vleugels.

Het voorjaar is begonnen en dan gaan de Alpenwatersalamanders trekken. Ze hebben overwinterd op de oevers en inmiddels zijn ze wakker geworden en gaan ze op zoek naar water waar ze zich kunnen voortplanten. Als je heel rustig wacht, dan kun je ze zien, want af en toe komen ze naar boven om zuurstof te halen.

De Alpenwatersalamander is onder water herkenbaar aan zijn fel oranje ongevlekte buik. De mannetjes zijn in het voorjaar donkerblauw met een zwart-wit geblokte rugkam en een band van zwarte stippen op de flanken. De vrouwtjes hebben een meer blauwgrijze tot grijsgroene kleur en lijken vaak gemarmerd.

Als dat zo is, blijft zo’n staartmees bezig. Want dan heeft die voor zijn gevoel een concurrent ontdekt, en dat zit dan ingeprent in het geheugen.

Het is voor de vogels al volop lente, dus zijn groepjes mezen uit elkaar gevallen en vormen ze weer koppels. Overal zie je nu in de tuinen mezenkoppeltjes die willen gaan paren en nestelen. Zien ze een vijand, dan vallen ze die aan. Dit kan dus ook een spiegelbeeld zijn. Wellicht kan Ronald eens kijken of, als het rolgordijn dicht is, het raam toch een spiegelbeeld blijft geven.

Weet jij wat dit voor een vogeltje is? Het tikt de hele dag tegen het raam van ons kantoor Roland van Leest zag de hele dag een vogeltje tegen het raam tikken. Wat is dit voor nieuwsgierig beestje? Aan het kopje te zien is het een staartmees en heeft het tikken tegen het raam te maken met territoriumgedrag. De staartmees ziet zichzelf vanwege de spiegeling in het raam en denkt dat het een andere staartmees is, een concurrent.

Alpenwatersalamander bij de koikarpers in de vijver, hoe krijg je die er uit?

Bjorn Denissen heeft een vijver waar regelmatig Alpenwatersalamanders in zitten. Hij had eerst niet in de gaten dat deze diertjes een land- en een waterfase hebben. Daarnaast ziet hij ze vaak ronddobberen in zijn vijver en hij vreest dat ze er niet uit kunnen klimmen. Moet hij ze eruit halen?

Als eerst even over de landfase en de waterfase, want dat klopt. Zijn foto is er één van de landfase. Je ziet een donkergrijs diertje met gele streepjes midden op de rug, maar de buik is wel helder oranje. In de waterfase zijn beide diertjes (man en vrouw) mooi blauw gekleurd behalve aan de onderzijde, want die is helder oranje.

De mannetjes hebben een paarkleed, bestaande uit een helderblauwe kleur aan de flanken en de staart, een lage rugkam die licht van kleur is met donkere ronde vlekken. Deze loopt ononderbroken over in de staartzoom.

Als de diertjes inderdaad niet uit de vijver kunnen, dan zou ik ergens plantenmateriaal op de rand neerleggen, waardoor ze er zelfstandig uit kunnen klimmen. Een trapje of plankje zou nog beter zijn, maar misschien is Bjorn bang dat zo rovers makkelijker bij de karpers kunnen komen. Ze zelf er uit proberen te halen, levert veel stress en is niet goed voor de diertjes, maar als het niet anders kan, dan moet het maar.