Alle 106 opgepakte klimaatactivisten weer vrij na protest Eindhoven Airport

Alle 106 klimaatactivisten die zaterdag bij de demonstratie op Eindhoven Airport werden opgepakt, zijn inmiddels weer op vrije voeten. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zondag. Of de activisten van Extinction Rebellion vervolgd worden, wordt later bekeken.

Aan het begin van de middag werden 31 demonstraten opgepakt omdat ze over een hek op het terrein van de luchthaven probeerden te komen, 75 anderen werden in de terminal aangehouden omdat ze weigerden te voldoen aan een bevel daar te vertrekken.

Kat- en muisspel

De mensen die binnen zijn aangehouden werden zaterdag nog vrijgelaten. Volgens het OM worden zij niet strafrechtelijk vervolgd. De 31 activisten die de start- en landingsbaan op wilden zijn nu dus ook weer op vrije voeten. Tegen hen wordt nu een dossier opgemaakt en daarna wordt een beslissing genomen of ze vervolgd gaan worden.

De actie van Extinction Rebellion begon rond half twaalf. Een groep verzamelde zich op het grasveld bij de vertrekhal. Zo’n zes andere groepen probeerden via verschillende andere wegen de start- en landingsbaan te bereiken. Dat zorgde voor een kat- en muisspel met de politie.

Eisen

Zo werden verschillende groepen bij het hekwerk van de luchthaven omringd door agenten op paarden. Rond een uur ging een grote groep demonstranten de vertrekhal van Eindhoven Airport binnen. De toegang tot de security werd door zo’n honderd activisten geblokkeerd.

De activisten hadden drie eisen: de helft minder vluchten op Eindhoven Airport, het direct stoppen met privéjets en belasting op kerosine. Eindhoven Airport gaat duizend vluchten per jaar schrappen en stopt pas in 2026 met privéjets op de luchthaven. En dat is niet voldoende, vinden de activisten.

Na twee en een halfuur vond de Koninklijke Marechaussee het genoeg geweest en werden 75 demonstranten één voor één opgepakt. "Ik ben banger voor de gevolgen van klimaatverandering dan dat ik bang ben om opgepakt te worden", zei een activist terwijl ze door de politie weg werd gehaald.

Bekijk hier hoe de activisten werden opgepakt: